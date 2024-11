Massimo, Marcello e Marco sono i figli del celebre cantante Domenico Modugno e della moglie Franco Gandolfi. Il primogenito, nato nel 1958, e i gemelli Massimo e Marcello nati nel 1966, dunque alcuni anni dopo la storia tra il cantante e Maurizia Calì. In diverse intervista la compagna storica Franca Gandolfi esaltò le doti umane di Domenico, come partner e come padre. “Era sempre un vulcano, una persona travolgente, ironica e allegra. Era molto simpatico”, assicura la Gandolfi.

Non sono mancati i periodi di crisi ma la famiglia tutto sommato è rimasta unita. Tutti i figli di Domenico Modugno hanno ricalcato le orme del padre nel mondo artistico: Massimo, infatti, è diventato un cantante, Marco un regista, mentre Marcello un attore ed un musicista. Come dicevamo, negli anni sessanta Modugno ebbe una relazione anche con Calì e nacque il figlio Fabio, che il cantante riconobbe diversi anni dopo.

Domenico Modugno e il rapporto coi figli Massimo, Marcello e Marco

In una intervista, Fabio raccontò di aver scoperto la vera identità di suoi padre quasi per caso e di essere rimasto sotto choc a lungo. “Fu una cosa sconvolgente. Come fai a credere che quello che pensavi fosse tuo padre per quasi trent’anni in realtà non lo era?”, la giusta considerazione di Fabio. Non è del tutto chiaro in che rapporti sia con gli altri fratelli, che nelle varie uscite pubbliche si sono sempre concentrati sul padre.

In una intervista a Domenica In, ad esempio, Massimo parlò in termini lusinghieri di papà Domenico. “Papà era tutto per me, era come una coperta calda, sempre. Se è stato assente? No, faceva quello che poteva. Una volta era appena tornato e gli chiesi quando dovesse partire. Quando è morto è stato il momento più brutto della mia vita”, le sue parole. Insomma, al di là della notorietà e dei tanti impegni di carriera, Domenico Modugno non ha mai fatto mancare il suo amore ai figli e alle persone che amava, come confermano le tante dichiarazioni lusinghiere che lo riguardano.

