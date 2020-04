Franca Guerrieri, moglie Marcello Perracchio/ “Amava Dottor Pasquano come un figlio”

Franca Gurrieri è la moglie di Marcello Perracchio, l’attore scomparso che ha prestato per 20 anni il volto al Dottor Pasquano de Il Commissario Montalbano. In occasione della messa in onda, in replica, de “Un diario del 43′”, i telespettatori potranno assistere alla scena di addio al Dottor Pasquano. Considerato uno dei personaggi simbolo della serie campione di ascolti di Raiuno, la morte di Marcello Perracchio ha spinto la produzione a far uscire di scena anche lo stesso Dottor Pasquano. Un’uscita di scena celebrata con tanto di funerale che ha visto riuniti nello stesso dolore Salvo Montalbano, la fidanzata Livia e alcuni colleghi del commissariato. Il cinico e astuto dottore, infatti, in questi 20 anni di Montalbano è sempre stata una presenza fissa della serie diretta da Alberto Sironi; un personaggio che ha conquistato il grande pubblico con la sua ironia, la sua passione per i cannoli siciliano e per il suo rapporto turbolento con il commissario. Un ruolo che ha regalato il grande successo e popolarità all’attore Marcello Perracchio scomparso il 28 luglio del 2017 a Ragusa.

Franca Gurrieri, moglie Marcello Perracchio: “assomigliava al Dottor Pasquano”

Anche la moglie Franca Gurrieri ha voluto ricordare l’amatissimo marito in occasione di un’intervista rilasciata a Repubblica parlando proprio del personaggio del Dottor Pasquano: “un personaggio che Marcello amava come un figlio, si assomigliavano, e che gli aveva regalato la popolarità e, soprattutto, l’affetto della gente”. Non solo, la donna ha anche commentato la scena del funerale del Dottor Pasquano andata in onda nel film “Un diario del ’43”: “Mesi fa, in televisione, ho visto Luca Zingaretti intervistato da Fabio Fazio che annunciava una grande sorpresa per le nuove puntate del Commissario Montalbano legata a un attore. Ho subito pensato che si trattasse di mio marito”. Infine la donna ha anche ricordato la genesi del personaggio: “vent’anni fa, quando iniziarono le riprese della serie televisiva il regista Alberto Sironi offrendogli il ruolo del medico legale gli disse: ‘Purtroppo i personaggi maggiori sono stati assegnati, ma conosco il tuo talento e questo piccolo personaggio ci sarà in ogni puntata”. Una cosa è certa, il personaggio di Dottor Pasquano non tornerà mai più nella serie de Il Commissario Montalbano visto che dopo la morte di Marcello nessuno è stato chiamato a sostituirlo. Una scelta rispettosa, ma dovuta per uno dei personaggi simbolo negli epici racconti ambientati a Vigata. “Nessuno si dimenticherà mai di lui e del suo personaggio” dichiarò Luca Zingaretti dopo la morte del collega.



