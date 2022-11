Franca Petrolini, uccisa da ex insieme al compagno Rocco Bava/ Spari in tabaccheria

Il femminicidio di Franca Petrolini, avvenuto il 23 dicembre 2018 a Davoli Superiore, in provincia di Catanzaro, viene ricordato nel corso della sesta e ultima puntata di Amore Criminale, il programma di Rai 3 condotto da Emma D’Aquino: la donna di 53 anni e il compagno Rocco Bava, di 43 anni, sono stati uccisi dall’ex marito di lei Giuseppe Gualtieri con alcuni colpi di pistola dentro la tabaccheria che gestivano.

Cinzia Fusi uccisa con un mattarello/ Condannato l'ex compagno Saverio Cervellati

I due si erano sposati dopo che il primo marito di Franca nonché fratello di Giuseppe era morto, lasciandola vedova da giovanissima e con un bambino a carico. L’uomo si era offerto di prendersi cura di lei, ma presto aveva iniziato a diventare violento e a fare abuso di alcol e sostanze stupefacenti. È dopo vent’anni di soprusi, quando lui le puntò una pistola alla tempia, che la donna decise di troncare la relazione. Il killer, tuttavia, non accettò la fine del matrimonio, tanto che inizialmente non ci fu modo di ottenere la separazione consensuale. Soltanto dopo anni, a patto che ritirasse le denunce presentate, riuscì ad averla.

Alessandra Musarra uccisa dall'ex Cristian Ioppolo/ Il padre "L'ho trovata a terra…"

Franca Petrolini, uccisa da ex insieme al compagno Rocco Bava: la speranza di una nuova vita

Dopo la separazione, Franca Petrolini cercò di rifarsi una nuova vita lontano dall’ex marito Giuseppe Gualtieri: aprì una tabaccheria e conobbe Rocco Bava, di dieci anni più giovane, con cui fu subito amore. Entrambi verranno uccisi il 23 dicembre 2018 dalla furia omicida del killer. La gelosia di quest’ultimo infatti si è acuita ulteriormente dopo che la donna si è innamorata di un altro uomo. Per lui si trattava di una ferita alla reputazione che si era costruito nel paese di Davoli Superiore, in provincia di Catanzaro.

Amore Criminale, 1a puntata/ Diretta streaming video Rai 3: morte di Antonia Bianco

È per questo motivo che si è recato nel negozio della ex moglie e ha sparato a morte, con una pistola, a lei e al nuovo compagno. Dopo una notte in fuga, l’assassino verrà trovato dai Carabinieri e consegnato alla giustizia. A marzo scorso il Tribunale lo ha condannato in primo grado all’ergastolo per il duplice omicidio. La difesa tuttavia ha chiesto che venga effettuata una nuova perizia psichiatrica, dopo che la prima aveva evidenziato che è capace di intendere e di volere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA