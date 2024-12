Ad ‘Amore criminale’ la storia di Carlo Domenico Lo Duca: ucciso dall’ex moglie e dal migliore amico

Torneranno anche in questo martedì 10 dicembre 2024 le ormai consuete dirette di ‘Amore criminale‘ e ‘Sopravvissute‘, i due programmi di Rai 3 patrocinati dalla Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità che ricostruiscono – attraverso delle brevi docu-fiction – alcuni dei casi di cronaca più noti degli ultimi anni: oggi l’attenzione sarà posta inizialmente sulla storia di Carlo Domenico Lo Duca narrata a partire dalle ore 21:20 da Veronica Pivetti, mentre alle 23:30 Matilde D’Errico ci parlerà dei casi di violenza contro le donne di cui sono state vittime (riuscendo fortunatamente a salvarsi prima del peggiore degli epiloghi) Stefania e Grazia.

Soffermandoci brevemente su quanto accaduto ai tre protagonisti, partiamo – per una semplice ragione temporale di messa in onda – dal caso protagonista di ‘Amore Criminale‘: tutto è iniziato nel gennaio del 2019 quando l’imprenditore agricolo 38enne Carlo Domenico Lo Duca sparì misteriosamente nel nulla senza – neppure oggi, a distanza di 5 anni – che il suo corpo sia mai stato ritrovato. I processo – grazie ad una serie di intercettazioni ambientali e telefoniche, ma anche ai video delle telecamere di sorveglianza raccolti nell’arco di tre anni di indagini – finirono la ex moglie e il migliore amico (ed amante della donna) dell’imprenditore che l’avrebbero ucciso ed occultato per ragioni mai veramente chiarite dato che la relazione coniugale era già finita da diverso tempo.

Stefania e Grazia: cosa è successo alle protagoniste di ‘Sopravvissute’

Dopo la storia di ‘Amore criminale‘, il timore della serata di Rai 3 passerà nelle mani di Matilde D’Errico che con il suo ‘Sopravvissute‘ ci racconterà in primo luogo la storia di Stefania che conobbe il suo futuro marito quando aveva solamente 16 anni: la relazione partì già con i peggiori auspici dato che alla donna furono imposte una serie di stringenti regole tra qui il divieto tassativo di uscire di casa se non era accompagnata dal compagno. Dopo il matrimonio, per Stefania iniziarono anche gli abusi dai quali riuscì miracolosamente ad uscire solamente nel 2023 scappando di casa, lasciando il marito e denunciando tutte le violenze lungamente sopportate.

Da Stefania, poi, la diretta di Sopravvissute passerà a raccontare la vicenda di Grazia che – a differenza di molte altre vicende simili – non fu vittima di violenza a causa del compagno o del marito: nel 2017, infatti, la donna lavorava come guida turistica quando fu letteralmente aggredita e violentata dal suo datore di lavoro, lasciandole una profonda ferita che – con il giusto tempo – si è rimarginata permettendole di lasciare quel brutto posto di lavoro, denunciare il suo aguzzino e ricostruirsi una vita lavorativa equilibrata.