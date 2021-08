Frances Alina Ascione “Fidanzata con Antonio Carluccio”/ “Insieme e felici da 6 anni”

Ospite di Marzullo a Sottovoce, Frances Alina Ascione si è raccontata in una lunga intervista, partendo dalle origini del suo amore per la musica e il canto. “Ho iniziato per gioco da piccolissima, mamma mi portava con se spesso ai concerti, in tournee, quindi ho avuto sin da giovane questo tipo di esperienze. – ha spiegato – Ho iniziato a farlo in maniera più seria da grandicella, perchè sono stata sempre incredibilmente timida. In cuor mio sapevo che sarei diventata una cantante, tuttavia ho sempre rimandato, aspettavo una sorta di epifania che mi facesse capire che avrei dovuto prendere di petto la scelta di fare la cantante. Poi, ad un certo punto, si è presentato un treno e l’ho preso, iniziando a fare la cantante. Non mi sono mai pentita di questo.”

Mamma americana, padre campano: Frances è figlia di più colture e paesi: “Io mi sento il frutto di tante cose: – ha chiarito – sono europea, romana, figlia di un beneventano e afroamericana. Lasciare Los Angeles a 4 anni per trasferirmi in Italia non è stato un trauma per me, ero già molto legata ai miei nonni a Benevento, che comunque andavo spesso a trovare. Poi non stavo sempre a Los Angeles perché ci spostavano con mio padre per lavoro.” ha inoltre raccontato.

Frances Alina Ascione, dall’incontro dei genitori al suo con l’amore

L’amore romantico dei suoi genitori – oggi tuttavia separati – è nato proprio grazie alla musica. Frances Alina Ascione ha infatti raccontato che: “Mia madre era in tournée e si trovò a Benevento. Mio padre era grande amante della musica, abbonato al teatro, e la ascoltò. Si innamorò di lei e il giorno dopo si è dichiarato.” Anche lei, oggi, è innamorata: “Lui è italiano, musicista, napoletano. Si chiama Antonio Carluccio, stiamo insieme da quasi sei anni e viviamo insieme. – ha ammesso la cantante, per poi spiegare che – Stavamo facendo un lavoro per un’altra rete e ci siamo trovati a conoscerci tra una ripresa e l’altra. Lui ha fatto il primo passo, in quel momento non avevo bisogno di una relazione, non la cercavo ma è capitato.”

