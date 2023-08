Francesca Alotta concorrente di Ballando con le stelle 2023?/ Spunta l’indiscrezione: la cantante…

Francesca Alotta a Ballando con le stelle 2023?

Sono tante le indiscrezioni intorno a Ballando con le stelle 2023 che prenderà ufficialmente il via, salvo cambiamenti dell’ultima ora, sabato 21 ottobre. Il ritorno dello show di Milly Carlucci è attesissimo dai telespettatori di Raiuno che seguono da anni la trasmissione appassionandosi alla gara, ma anche alla storia dei concorrenti. Come in ogni edizione, anche per quella del 2023, la Carlucci sta provando a mettere su un cast che accontenti i gusti delle varie fasce di pubblico.

Finora, sono stati ufficializzati, come concorrenti di Ballando con le stelle 2023, Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci. Due nomi importanti del mondo dello spettacolo italiano che hanno accettato di mettersi in gioco scendendo in pista come ballerini. Con loro, tuttavia, potrebbe esserci anche Francesca Alotta.

Francesca Alotta tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2023? Spuntano nuovi rumors

Secondo quanto riporta il settimanale Vero, tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2023 potrebbe esserci proprio Francesca Alotta. Da anni protagonista della musica italiana, la cantante potrebbe essere uno dei tanti vip ad aver accettato l’invito di Milly Carlucci trasformandosi in ballerina grazie agli insegnamenti dei maestri dello show del sabato sera di Raiuno.

Per il momento, tuttavia, si tratta di una semplice indiscrezione. Nessuna ufficializzazione da parte dei canali social ufficiali della trasmissione di Raiuno che, nelle prossime settimane, potrebbe annunciare nuovi nomi arricchendo così il cast che si preannuncia interessante.

