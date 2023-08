Ballando con le stelle, cambiano i giurati nel cast?/ Carolyn Smith smentisce Milly Carlucci

Ballando con le stelle 2023 é ai nastri di partenza: Milly Carlucci subisce una doppia smentita

Sale l’attesa generale per la nuova edizione del dancing show di Rai Uno, Ballando con le stelle 2023, condotto da Milly Carlucci, che intanto subisce da Carolyn Smith una clamorosa smentita. La conduttrice storica dello show sul ballo, Milly Carlucci, ha di recente incrementato la suspence generale relativamente all’attesa di Ballando con le stelle 2023, lasciando intendere che al programma potrebbe esservi una compagine di nuovi giurati. Cosa che sembra essere smentita, almeno parzialmente, da parte di Selvaggia Lucarelli, in quanto la giornalista si é riconfermata nel ruolo di giurata a Ballando con le stelle 2023. E non é tutto.

Carolyn Smith, nuovo messaggio sul tumore "Non è stato il miglior periodo della mia vita"/ "Non mollo mai..."

Perché a dare il colpo di grazia della clamorosa smentita ai danni di Milly Carlucci é ora l’altra giudice storica all’attivo a Ballando con le stelle, Carolyn Smith.

Tra le altre anticipazioni TV di Ballando con le stelle…

Ebbene, la nota esperta di ballo, ballerina e coreografa si lascia immortalare tra i nuovi post condivisi su Instagram, mentre indossa quelle che si direbbero le vesti di una riconfermata giurata. Ebbene sì, Carolyn Smith torna ad apparire tra le Instagram stories nel mezzo delle prove per il rinnovato ruolo di giurata al dancing show di Rai Uno. Che l’intera giuria del dancing show all’edizione 2022 possa riconfermarsi anche Ballando con le stelle 2023?

ERNESTINO MICHIELOTTO, CHI È IL MARITO DI CAROLYN SMITH/ "Litighiamo ma siamo sempre insieme"

Intanto, Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci sono i primi concorrenti ufficiali attesi sulla pista da ballo, a Ballando con le stelle 2023. A partire da sabato 21 ottobre 2023, quando é prevista la messa in onda della prima puntata di Ballando con le stelle in chiaro tv su RaiUno e in streaming sul sito web Raiplay, anche Simona Ventura e Bruno Barbieri potrebbero confermarsi tra i protagonisti del dancing show, nel medesimo ruolo e/o nel ruolo di ballerini per una notte.

E, intanto, Patrizia Rossetti rilascia una nuova intervista inedita, dalle clamorose dichiarazioni intimiste….

LEGGI ANCHE:

CAROLYN SMITH E LA MALATTIA/ "La ricaduta è stata devastante, ho avuto momenti di cedimento"

© RIPRODUZIONE RISERVATA