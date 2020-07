Francesca Alotta/ Da “Non amarmi” alla scoperta del cancro (Ora o mai più)

Francesca Alotta è una dei concorrenti di “Ora o mai più“, il talent show musicale condotto da Amadeus e trasmesso per l’occasione in replica domenica 19 luglio 2020 su Raiuno. La cantante, conosciuta dal grande pubblico per il brano “Non amarmi” del 1992 con cui ha trionfato nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo, si è rimessa in gioco nel popolare programma Rai condividendo il palcoscenico con alcuni colleghi alla ricerca di una seconda chance nel mondo della musica italiana. Un’occasione che la Alotta ha colto al volo dimostrando, ancora una volta, il suo grande talento. Intanto durante un’intervista rilasciata nel programma “Vieni da me” di Caterina Balivo, la cantante ha confessato come nell’anno della sua vittoria a Sanremo abbia attraversato un momento difficili dal punto di vista sentimentale. “Ero innamorata persa, però, purtroppo non sempre si può avere tutto quello che desideri” – ha detto la Alotta rivelando poco dopo – “io aspettavo un bambino e l’ho perso perchè avevo scoperto che aveva un’altra situazione. Sono rimasta sola in ospedale quando ho perso il bambino e dopo ho deciso di lasciare mio marito”. Un momento difficilissimo per l’interprete di Non Amarmi che, poco dopo, ha anche scoperto che dopo la perdita del bambino avrebbe avuto difficoltà ad avere figli in futuro. “Per me è stato complicato perchè io sono nata mamma e ho capito che il mio percorso è essere mamma di più bambini. Quando mio padre è stato male sono andata da Padre Pio e un sacerdote mi ha detto che, forse, la mia strada era aiutare gli altri ed è quello che faccio” ha detto.

Francesca Alotta vittima di stalking e la scoperta del cancro

Ma non finisce qui, visto che Francesca Alotta parlando della sua carriera ha anche rivelato di essere stata vittima di stalking. Tutto è cominciato quando ha partecipato a Music Farm; durante la sua permanenze nel programma di Rai2 la cantante ha fatto un’amara scoperta: il fidanzato le aveva svuotato il conto in banca e poco dopo è finita vittima di stalking. “Quando ho chiuso la storia è cominciato lo stalking. Veniva ai concerti con il cappuccio in testa e non era facile cantare in quel modo. Una volta me lo sono ritrovato in casa e all’epoca non c’erano le leggi di adesso e quindi è stato difficile denunciare” – ha detto la Alotta che si è ritrovata a dover affrontare un’altra terribile battaglia. La cantante di “Non amarmi”, infatti, ha scoperto di avere un cancro: “è l’ennesima battaglia, quando stai rischiando la tua vita ti rendi conto di quanto essa sia preziosa”. Per fortuna a starle accanto le sue amiche come ha raccontato a Vieni da me: “le mie amiche staranno insieme a me in questi mesi mentre farò la radioterapia”. Sul finale ha poi detto: “ho capito che devo vivere nel modo giusto ogni attimo della mia vita». Caterina Balivo l’abbraccia commossa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA