Francesca Alotta è Adele/ Dovrà sfruttare tutto il suo talento stasera a Tale e quale show

Una dura prova per Francecsa Alotta a Tale e quale show

Francesca Alotta proverà a imitare Adele nella puntata di Tale e Quale Show di oggi, 8 ottobre 2021. Sicuramente si trova di fronte a un un personaggio non facile da imitare. Il percorso per la cantante si complica, forse questa volta potrebbe essere più facilitata dalla voce, ma le movenze e l’interpretazione sono uniche e per Francesca sarà tutto un percorso in salita. Da lei però ci aspettiamo il massimo e sicuramente riuscirà a dare il meglio di sè. Quello che sembra già evidente dopo appena alcune puntate è che questa è una grandissima artista e ha bisogno di raggiungere risultati sicuramente non scontati.

Francesca Alotta, dall'aborto al tumore/ I tradimenti del marito e lo stalking

Francecsa Alotta, la prova Gianna Nannini, un look perfetto ma…

Francesca Alotta dopo Liza Minelli ha dovuto interpretare Gianna Nannini in – Fenomenale -. Il lavoro che è stato fatto su di lei è stato quello di spostare la sua voce. Francesca con Gianna non hanno nulla in comune, quindi non solo si è dovuto creare un tono graffiante e rauco, ma l’artista ha dovuto tirare fuori un’anima rock che non le appartiene.

FRANCESCA ALOTTA È GIANNA NANNINI/ Chapeau di Loretta Goggi, esibizione "fenomenale"

Il look è stato perfetto, il trucco si è avvicinato all’originale, la statura di Francesca è molto diversa da quella della Nannini, ma la cantante è riuscita a imparare i movimenti e prendere la padronanza della scena. Quando la Nannini ha saputo che Francesca avrebbe dovuto imitarla, le ha mandato un messaggio di in bocca al lupo.

Cristiano Malgioglio ha trovato Francesca molto intonata anche se avrebbe preferito che usasse quel graffiato tipico della Nannini, nel complesso è stata una piacevole interpretazione: 12 punti. Per Loretta Goggi la voce è stata uguale, Gianna è talmente diversa da Francesca che il lavoro che ha fatto su se stessa è stato eccezionale, chapeau: 14 punti. Per Giorgio Panariello è sparita completamente Francesca Alotta e c’era Gianni Nannini: 13 punti. Per Mario Giordano l’esibizione è stata fenomenale: 10punti. Alla fine della serata ha totalizzato 49 punti piazzandosi in sesta posizione. Nella classifica generale, dopo tre puntate Francesca Alotta è al terzo posto con 163 punti. Francesca i 5 punti li ha dati a Nargi.

Francesca Alotta è Liza Minelli/ Goggi la definisce meravigliosa, ma Malgioglio..

Le critiche del pubblico per Francesca Alotta

Il pubblico al contrario della giuria non ha promosso l’esibizione di Francesca Alotta. Nonostante tutti siano stati concordi nel ritenerla brava, intonata e una grande artista, le sue corde non erano adatte per interpretare la grande Gianna. Le critiche peggiori sono arrivate dai fan della cantante che si sono chiesti come mai la giuria sia stata così clemente con l’Alotta. A qualcuno non è piaciuto il trucco, ad altri tutto sembrava tranne che la Nannini e poi c’è chi pur ritenendo la Nannini inimitabile, ha apprezzato lo sforzo enorme fatto dalla Alotta per assomigliarle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA