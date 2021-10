Francesca Alotta è Gianna Nannini/ La versione rocker convincerà i giudici Tale e quale show?

Francesca Alotta è Gianna Nannini nella terza puntata di Tale e quale show 2021 e questo significa solo una cosa ovvero che l’artista sta per lasciare la sua versione più intimista per dedicarsi a qualcosa di più movimentato e rock, ma quale sarà il risultato? Al momento le cose per lei stanno andando molto bene, i voti sono buoni come i giudizi di Loretta Goggi e i suoi e del pubblico ma se tutto cambiasse questa sera?

Francesca Alotta dovrà cambiare tutto della sua persona questa sera lasciando i panni sicuri di canzone più intime e di grandi estensioni, per abbracciare il timbro graffiante e la ritmica di Gianna Nannini, l’operazione sarà credibile? E’ vero che la rocker ha al suo attivo molte ballate romantiche e struggenti e forse sarà proprio su una di quelle che ripiegherà la produzione, ma come si farà con fisico e look?

Francesca Alotta è Gianna Nannini nella terza puntata di Tale e quale show 2021

La domanda rimane così come i dubbi ma quello che è certo è che in queste tre settimane Francesca Alotta si è saputa ritagliare sicuramente il suo posto al sole in Tale e quale show 2021. I giudici la apprezzano e il pubblico la ama visto che già le ha dedicato spesso delle standing ovation.

Non sappiamo ancora cosa succederà nella puntata di questa sera ma sicuramente Francesca Alotta ha ottenuto già ottimi voti anche nei panni di Liza Minelli portando sul palco del programma di Rai1 il grande classico New York, New York. Eccellenti il trucco e l’esibizione della cantante che la scorsa settimana ha chiuso con una standing ovation del pubblico in sala e un secondo posto in classifica con ben 55 punti, 11 in meno del primo posto e de I Gemelli di Guidonia. Unica bocciatura è arrivata da Malgioglio che nella parte finale l’ha trovata “calante”.

