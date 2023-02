Francesca Alotta e Aleandro Baldi/ “Sanremo? Una droga! La cioccolata fa paura…”

Francesca Alotta e Aleandro Baldi sono intervenuti in qualità di ospiti ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, martedì 14 febbraio 2023. Il cantante ha esordito ripercorrendo mentalmente la vittoria del Festival di Sanremo 1992 con “Non amarmi”, canzone portata in gara proprio con Alotta: “Sono stati momenti indimenticabili. Certamente, ritornando a Sanremo in questi giorni ho respirato i profumi di allora, fra cui il dolciastro della cioccolata negli alberghi. È una cosa che mi piace e al tempo stesso mi fa paura, perché mi suscita dei brutti ricordi…”.

Francesca Alotta, il tradimento dell'ex e l'aborto/ "Mi tradiva mentre ero incinta"

FRANCESCO ALOTTA E ALEANDRO BALDI: “COMMOVENTE SENTIRE LE NUOVE GENERAZIONI CANTARE IL NOSTRO BRANO”

Aleandro Baldi, seduto accanto a Francesca Alotta, a “Storie Italiane” ha rivelato: “Dopo che hai cantato la prima sera a Sanremo, si sblocca tutto! Non vorresti mai smettere di cantare al Festival e vorresti che continuasse ancora per altre puntate. Ti piacerebbe tutte le sere essere lì su quel palco, drogato dalla canzone, dalla musica, dall’orchestra”. Successivamente, Francesca Alotta ha detto: “È commovente vedere i ragazzi che non erano ancora nati cantare il testo del brano mio e di Aleandro Baldi. È stato un successo internazionale, l’hanno interpretato anche Jennifer Lopez e Marc Anthony… È davvero emozionante! Quando vincemmo, mio padre scoppiò in lacrime”.

