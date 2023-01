Francesca Alotta, il tradimento dell’ex e l’aborto/ “Mi tradiva mentre ero incinta”

Francesca Alotta, il tradimento del fidanzato e l’aborto

Francesca Alotta, la cantante che nel 1992 vinse il Festival di Sanremo col brano “Non amarmi”, ha un passato davvero drammatico. Negli anni 90 la cantante, mentre cavalcava l’onda del successo, era fidanzata, aveva una relazione stabile e seria e probabilmente pensava che il suo compagno fosse l’uomo giusto dato che con lui stava per avere un figlio. Durante la gravidanza però, Francesca Alotta scopre il tradimento del suo compagno e poi subisce un aborto spontaneo.

FRANCESCA ALOTTA, NATALE E QUALE SHOW/ Applausi per la sua Mariah Carey!

La cantante aveva raccontato: “Ero innamorata persa. Io aspettavo un bambino, l’ho perso quando ho scoperto che lui aveva un’altra situazione. Sì, mi tradiva mentre ero incinta. Sono rimasta da sola in ospedale quando ho perso il bambino. Sono stati momenti difficili. Non ho avuto il coraggio di chiudere subito perché ero molto innamorata, ma poi l’ho lasciato. Noi donne speriamo che le persone cambino, invece bisogna amare una persona per quello che è”. La situazione è diventata ancora più triste quando la cantante si è resa conto che non avrebbe potuto avere figli: “Ho scoperto che per me era quasi impossibile avere un bambino. Per me era una cosa dura perché io sono nata mamma, con l’istinto materno”.

Francesca Alotta, dal tradimento del marito all’aborto/ "Lasciata sola in ospedale"

Francesca Alotta, dopo il 1998 “Un escalation di dolore”

Francesca Alotta dopo aver vissuto molte esperienze drammatiche aveva definito gli anni seguenti al 1998 “un escalation di dolore”, la cantante infatti dopo aver vissuto l’esperienza del tradimento e dell’aborto ha anche vissuto il lutto di suo padre e poi un’insieme di relazioni davvero brutte.

Al tradimento dell’ex fidanzato sono seguite altre tristi storie d’amore tra cui una in cui il compagno le aveva rubato tutti i soldi che aveva su un conto co-intestato, togliendole tutto ciò che aveva guadagnato con tanta fatica: “Il mio fidanzato e io avevamo un conto co-intestato. Lui mi ha rubato tutti i soldi, non avevo più niente. Ha detto che ne aveva bisogno, non potevo denunciarlo perché era co-intestato. Ho dovuto ricominciare tutto daccapo. Ho capito di essere forte per affrontare questi momenti, ma mi sono allontanata dal mondo discografico. Io ho fermato la mia carriera”. A breve la cantante, reduce da “Tale e Quale Show”, sarà ospite di Mara Venier nello studio di Domenica in e probabilmente parlerà della sua musica ma anche dei suoi dolori, ripercorrendo fasi della sua vita molto delicate.

FRANCESCA ALOTTA È MIA MARTINI A TALE E QUALE SHOW TORNEO 2022/ Malgiolio: "Sei stata meravigliosa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA