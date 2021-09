Francesca Alotta è Liza Minelli/ Goggi la definisce meravigliosa, ma Malgioglio..

Francesca Aleotta interpreta Liza Minelli nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2021. Per la Goggi ci siamo, l’Aleotta è strepitosa: “Che grinta! Meravigliosa”, commenta. “Faccio solo una piccola precisazione: la voce di Liza è più di gola ma chapeau di fronte a quest’esibizione”. Cristiano Malgioglio ama Liza Minelli e dice che anche Francesca è stata piacevole. “Però diciamo che la Minelli è un tamburo, mentre Francesca è stata un tamburello. Un po’ calante nella parte finale”, spiega il giurato. Il pubblico rumoreggia, applaude invece quando sente il giudizio benevolo di Panariello: “Trucco perfetto, direi che è andata bene”. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Francesca Alotta è Emma Marrone/ Un debutto a Tale e quale show dal sapor di rinascita

Francesca Alotta è Liza Minelli, una sfida impegnativa

Francesca Alotta è Liza Minelli nella seconda puntata di Tale e quale show 2021 in onda questa sera e non c’è bisogno di dire che proprio lei è una delle favorite alla vittoria anche in questo secondo venerdì di programmazione. In realtà la bella cantante è arrivata da favorita in questa edizione. Lei ha fame di tornare a cantare, di tornare in pista dopo aver superato un difficile divorzio, un aborto e la morte del padre. Come se non bastasse, a metterle i bastoni tra le ruote è stato anche un tumore e quindi adesso vuole solo pensare positivo, alla sua musica e al suo grande amore per lei. Questo la spingerà ad una versione intimista e intensa della ‘sua’ Liza Minelli e siamo sicuri che la commozione non mancherà sentendo la sua canzone e, soprattutto, la sua estensione vocale. Come finirà? Lo scopriremo solo stasera.

Aleandro Baldi e Francesca Alotta/ "Non amarmi" ha conquistato anche Jennifer Lopez

Francesca Alotta è Liza Minelli nella seconda puntata di Tale e quale show 2021

Nella prima puntata di Tale e quale show 2021, Francesca Alotta ha dato vita ad una sua versione di Emma Marrone che sicuramente ha bucato lo schermo e conquistato il pubblico che ha avuto modo di festeggiare non solo sui social ma anche in studio dove si sono alzati in piedi per applaudirla. Con la sua versione di Amami (seppur poco convincente per il trucco e per il viso un po’ troppo spigoloso), Francesca Alotta ha portato a casa un ottimo secondo posto con 59 punti arrivando subito dopo I gemelli di Guidonia, vera rivelazione della scorsa puntata. Questa sera andrà meglio per la cantante salendo sul podio più alto?

LEGGI ANCHE:

Francesca Alotta/ Cosa canterà nella finale di Ora o mai più?

© RIPRODUZIONE RISERVATA