Francesca Alotta è Loredana Bertè, Tale e Quale Show 2021/ Una voce inimitabile…

Francesca Alotta questa settimana sarà Loredana Bertè nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2021 di oggi 5 novembre 2021. showgirl, cantautrice, attrice italiana e sorella minore di Mia Martini. Si tratta di una delle cantanti maggiormente brave e note della musica rock italiana. Sarà una prova complicatissima anche perché è difficile trovare nel panorama internazionale un’artista con la carica emotiva della Bertè e che dunque porta il suo dinamismo sul palcoscenico. Attenzione però perché non è solo questo il problema perché Francesca dovrà anche provare a imitare una voce roca e particolarissima e il rischio di incappare in errori tecnici è altissimo. Lei però è brava e sicuramente farà di tutto per uscire con un’altra buona prova.

Francesca Alotta, nel corso della settima puntata di Tale e quale show, ha vestito i panni di Mariah Carey, cantante, attrice e produttrice americana famosa in tutto il mondo dagli anni novanta. Francesca Alotta due puntate scorse ha imitato Mia Martini con ‘e non finisce mica il cielo’, canzone dell’anno 1982 e che ha cantato a Sanremo nello stesso anno. L’imitazione è stata difficile da fare, Mia era una bravissima cantante e Francesca ha lavorato molto per avvicinarsi leggermente alla sua voce. Francesca Alotta ha detto che Mia Martini era il suo idolo e quindi era molto emozionata durante l’esibizione. Durante il programma questa cantante viene ricordata molto spesso e gli imitatori si commuovono sempre. Per quanto riguarda l’esibizione di Francesca, i truccatori e i costumisti sono stati davvero bravi per il lavoro effettuato, anche se era difficile renderla uguale a Mia, ma si somigliavano molto comunque. La performance è stata bella da ascoltare e in alcune parti è riuscita a renderla rauca come la Martini.

Francesca Alotta è arrivata sesta, solamente a un punto da Fantina e ha imitato Mia Martini e poi Mariah Carey. La donna ha totalizzato 46 punti. Una delle canzoni più conosciute di questa cantate è Without You e la Alotta ha dovuto lavorare e impegnarsi molto, prestando particolare attenzione alla sua estensione vocale. Le esibizioni di Mariah Carey sono emozionanti e il look e il trucco è stato impegnativo da imitare. Francesca Alotta ha dovuto riproporre la voce grave della cantante americana, ma si è affidata alla sua esperienza e basi da cantante maturate con il tempo, ma non è stato facile per lei copiare la voce.

