Francesca Alotta è Mariah Carey, Tale e Quale Show/ Una prova stimolante

Che imitazione farà Francesca Alotta oggi a Tale e quale show?

Francesca Alotta nella puntata di Tale e Quale Show di oggi, 29 ottobre, dovrà interpretare Mariah Carey. Uno dei brani più famosi della cantante è Without You, quindi probabilmente vedremo Francesca Alotta esibirsi sulle note di questa canzone. Ad ogni modo, qualsiasi sarà il brano scelto, la Alotta dovrà fare un bel lavoro, impegnandosi al massimo. Dovrà essere in grado di riprodurre ed imitare fedelmente la delicatezza di Mariah Carey, ponendo attenzione soprattutto alla sua estensione vocale. Le esibizioni di Mariah Carey sono tutte molto emozionanti, quindi ci sarà molto su cui lavorare, compreso il look e il trucco.

Sicuramente sarà molto complicato per lei riproporre la voce grave dell’artista, ma nonostante questo avrà la possibilità di fare affidamento sulle sue basi da cantante professionista. Non sarà facile replicare la voce di Mariah ma sarà anche una bella sfida per una cantante che grazie a questo programma sta riacquistando popolarità.

Francesca Alotta, com’è andata l’interpretazione di Mia Martini nell’ultima puntata di Tale e quale show

Nella puntata di Tale e Quale Show di venerdì 22 ottobre Francesca Alotta ha dovuto interpretare Mia Martini sulle note di E non finisce mica il cielo brano pubblicato nell’ormai lontano 1982 e con il quale Mia Martini ha partecipato al Festival di Sanremo dello stesso anno. C’è da dire che l’imitazione era sicuramente difficile da eseguire: Mia Martini è stata una cantante bravissima e sicuramente Francesca Alotta ha dovuto lavorare molto per avvicinarsi almeno lontanamente alle esibizioni che Mia Martini era solita portare sui palcoscenici che calcava. Francesca ha infatti definito Mia Martini come il suo idolo, perciò anche il lato emotivo giocava un ruolo fondamentale per l’esibizione di venerdì scorso. La Martini è una delle cantanti che viene ricordata molto spesso durante le stagioni di Tale e Quale Show, ed ogni volta gli imitatori devono avere a che fare con un grosso carico di emozioni. Tornando all’esibizione di Francesca Alotta, vanno innanzitutto fatti i complimenti al team di costumisti per l’ottimo lavoro svolto; anche i make up artist non sono da meno, anche se comunque era davvero difficile rendere Francesca identica a Mia Martini, ma la somiglianza era abbastanza notevole. Ad ogni modo, l’interpretazione di Francesca è stata bella da vedere e da ascoltare: in alcune parti infatti, la Alotta è riuscita anche a modificare la propria voce, rendendola roca quasi quanto quella di Mia Martini.

I giudici di Tale e quale show hanno gradito molto, durante l’interpretazione infatti, il cameraman ha inquadrato Giorgio Panariello mentre applaudiva, visibilmente emozionato. Ovviamente, al termine di questa esibizione Francesca ha ricevuto una standing ovation, anche da parte degli altri concorrenti che gareggiano insieme a lei. L’unico a non essersi alzato è Malgioglio, ma ormai i concorrenti si sono abituati a questo atteggiamento – talvolta maleducato – da parte del giudice. Quando Carlo Conti chiede alla giuria i propri giudizi riguardo l’esibizione di Francesca Alotta, Loretta è visibilmente senza parole ed emozionata. Sottolinea poi la bravura e la dolcezza che Francesca Alotta ha mostrato durante l’interpretazione di Mia Martini. Panariello invece è più diretto, dicendole che vale la pena averla avuta a Tale e Quale anche solo per quell’esibizione.

Malgioglio inizia lodando la voce della cantante originale, sproloquiando poi sulle interpretazioni di Mia Martini. Inoltre, secondo lui, Francesca Alotta avrebbe dovuto sforzare maggiormente la sua voce sulla parte finale del brano. Per la prima volta però, Malgioglio si esprime in modo molto positivo definendo elegante l’esibizione di Francesca. Platinette (imitata da Claudio Lauretta), si trova in totale accordo con Malgioglio, aggiungendo il famoso chapeau di Loretta Goggi. Questa volta, sui social, in molti si sono schierati a favore di Francesca Alotta, complimentandosi con lei per l’esibizione da brividi (citando Malgioglio) che è riuscita a portare sul palco di Tale e Quale. Nella classifica finale, sommando tutti i voti ricevuti, Francesca Alotta si piazza alla prima posizione, vincendo la serata con ben 70 punti.



