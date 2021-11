Francesca Alotta, Tale e Quale Show 2021 Il Torneo/ Qual’è la sua imitazione top?

Francesca Alotta è pronta a tornare sul palco per Tale e Quale Show 2021 Il Torneo reduce dalla seconda posizione nell’edizione classica del programma di Rai 1 e chissà che stavolta sarà lei a vincere. La donna è senza dubbio una delle migliori voci femminili del programma, che si è sempre distinta per senso di responsabilità, preparazione, abilità canore. Da lei ci si aspetta che possa ancora una volta dimostrare la sua bravura indipendentemente dal risultato finale. È una cantante poliedrica, capace di calarsi nei panni di chiunque viste le sue straordinarie doti vocali. Ci sono tutti gli elementi affinché possa ancora una volta dimostrare quanto vale, perché non si ferma di fronte a nessuna difficoltà e cerca di raggiungere sempre l’obiettivo. Rimangono dubbi e grande curiosità sul personaggio che interpreterà, pensiamo proprio che si tratterà di una voce femminile visto anche che non ha le caratteristiche adatte per provare a imitare un uomo come capitato ad altre donne in passato. E chissà che non sia un trampolino di lancio visto il suo sogno di partecipare al Festival di Sanremo.

Francesca Alotta nonostante sia stata lontana dalle scene per parecchio tempo, ha dimostrato di possedere ancora il carisma e la padronanza del palcoscenico che l’hanno caratterizzata agli esordi. È arrivata seconda nella classifica finale grazie aa un indiscutibile talento nelle imitazioni: da Emma a Mia Martini, passando per Adele, Mariah Carey, Gianna Nannini e Anastacia, tutte le sue esibizioni hanno meritato la standing ovation del pubblico. I giudici hanno decantato le sue doti in tutte le puntate e il suo è stato uno dei percorsi migliori all’interno del programma. Anche il pubblico ha osannato il suo modo di fare, la sua umiltà, le sue incredibili doti canore. Ha vinto una puntata cantando E non finisce mica il cielo di Mia Martini, incantando ancora una volta tutto il pubblico in sala.

Francesca Alotta dopo la conclusione del programma ha rilasciato un’intervista presso una web radio, nella quale si è lasciata andare ad apprezzamenti e rivelazioni inedite. Alla domanda se avesse sperato di vincere, la cantante è stata molto ferma nell’asserire che l’idea non l’ha mai sfiorata, l’unico suo obiettivo era quello di fare una bella figura. La cantante, ha inoltre affermato di aver tentato molte volte in passato di entrare a far parte del cast e di essere felice di aver realizzato finalmente il suo sogno. I suoi colleghi le avevano raccontato delle difficoltà che si dovevano affrontare, a cominciare dal travestimento, per questo, dichiara, ho sempre cercato di mantenere i piedi ben saldi per terra, convinta che il fatto di essere attorniata da tanti personaggi con migliaia di follower al seguito, non giocava a mio favore. La cantante è felicissima dell’esperienza effettuata, anche perché le ha dato modo di rimettersi in gioco dopo tanto tempo.

Francesca Alotta, ecco una delle sue migliori interpretazioni a Tale e Quale Show





