Francesca Anzalone, mamma Giovanna Abate/ “Uomini e donne? Giulio Raselli non era…”

Pubblicità

Giovanna Abate oggi non sarà protagonista a Uomini e donne, almeno questo è quello che rivelano le anticipazioni della puntata di oggi, ma continua ad esserlo presso i fan del programma che continuano a voler conoscere la tronista e i suoi sentimenti per Sammy (possibile scelta), Alessandro e l’outsider Alchimista che ha portato un po’ di pepe ad un percorso già scelto. In un’intervista a DiPiù Tv è Francesca Anzalone, la madre di Giovanna Abate, ad alzare il velo su quelli che sono i sentimenti della figlia e cosa la spinge a cercare e volere l’amore, quello vero. In particolare, la donna rivela: “La separazione tra me e suo padre è stato il momento più difficile della sua vita: Anche se era molto piccola non lo ha mai dimenticato. In lacrime, quando ci separammo, Giovanna chiedeva a me e suo padre di fare la pace, di tornare insieme”.

Pubblicità

FRANCESCA ANZALONE DICE LA SUA SUL PERCORSO DI GIOVANNA ABATE A UOMINI E DONNE

La mamma della tronista, Francesca Anzalone è una delle stelle della moda, stilista del marchio Francesca A. Milano e al settimanale spiega il suo legame con la figlia e la sua voglia di andare alla ricerca dell’amore: “Giovanna è una brava ragazza che cerca un ragazzo serio che vuole costruire una famiglia per sempre”. La stessa stilista svela poi che la vita di Giovanna si è districata tra lei e suo padre per il quale nutre un grande affetto e proprio in questo periodo, per stare più vicina agli studi di Uomini e donne, “sta facendo la quarantena dal padre. Mi manca, non la vedo da tantissimo ma per fortuna la seguo in tv e noto che indossa sempre gli abiti del nostro marchio”. Ma cosa ci può rivelare dell’amore? A quanto pare la vita sentimentale di Giovanna è stata sempre molto soft visto che la madre parla di due o tre fidanzati al massimo ma “l’ultimo l’ha fatta soffrire”. Ma cosa vuole la madre per lei? “Per fortuna non ha scelto Giulio, non mi piaceva, diceva di me che ero fredda e poco simpatica nei suoi confronti… Giovanna merita un ragazzo di spessore, di cultura. Giovanna mi dice sempre che la immagino con un fidanzato in giacca e cravatta… spero che in trasmissione non faccia una scelta sbagliata”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA