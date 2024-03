Francesca, Arrigo, Edoardo, Carolina: figli Roberto Vecchioni nati da mogli diverse/ Ecco chi sono

Andiamo a scoprire chi sono i figli di Roberto Vecchioni e in che rapporti sono col padre

Roberto Vecchioni è stato sposato due volte e ha avuto quattro figli da due donne diverse. Dal suo primo matrimonio con Irene Brozzi, il celebre cantautore ha avuto la primogenita Francesca Vecchioni. Dalla storia d’amore con Daria Colombo, sposata nel 1981, sono nati invece i figli Arrigo, Carolina ed Edoardo. Purtroppo, il figlio Arrigo è scomparso lo scorso aprile a causa di una grave malattia; era autore e nel 2015 aveva pubblicato un libro intitolato “Il paradiso dei geni”.

Arrigo, chi è il figlio di Roberto Vecchioni morto dopo una brutta malattia/ "E' stato il crollo del mondo"

La figlia Francesca è nata nel 1975 a Firenze ed è la presidentessa della Fondazione Diversity, un’associazione che si occupa di promuovere l’inclusione. Il fratello Edoardo è invece affetto da sclerosi multipla e ha dedicato alla sua malattia il libro “Sclero – Il gioco degli imperatori”. Ha collaborato con l’Unità e ha partecipato ad alcuni eventi sul tema della sua malattia. Sulle vicende di Carolina, invece, si hanno poche informazioni, poiché sembra essere la più riservata tra i figli di Roberto Vecchioni.

Roberto Vecchioni e il primo incontro con la moglie Daria Colombo/ "Appena l'ho vista sono svenuto"

Roberto Vecchioni e l’amore per i suoi figli: “Mai visti quattro fratelli così uniti”

In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, il cantante ha raccontato con orgoglio che tra i suoi figli esiste una grandissima armonia e unione. “Non ho mai visto quattro fratelli così uniti”, ha dichiarato Vecchioni. “I miei figli si chiamano tra loro ‘brothers and sisters’ e condividono tutte le avventure del padre.” Sul coming out di Francesca, Roberto Vecchioni si è detto felice che la figlia sia serena e in pace con se stessa.

E, inoltre, è estremamente felice dal momento in cui è diventata madre di due figlie attraverso la fecondazione assistita, insieme alla sua compagna Alessandra Brogno. Anche sua sorella Carolina ha reso nonno Roberto Vecchioni, portando gioia nella vita familiare del cantautore.

Roberto Vecchioni piange ricordando il figlio Arrigo morto dopo una lunga malattia/ “Lo vedo vivo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA