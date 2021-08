Francesca Barra e Claudio Santamaria aspettano un figlio/ “Ora c’è la pancina”

Splendida notizia per Francesca Barra e Claudio Santamaria: la nota coppia televisiva aspetta un bimbo. La giornalista e conduttrice ha infatti annunciato di essere in dolce attore dal marito e attore, sposato nel 2017, quattro anni fa. Attraverso la propria pagina social ha pubblicato un post rivolto ai suoi fan in cui si legge: “Visto che la notizia è uscita e non posso più proteggerla, ma del resto è una gioia evidente, vi comunichiamo anche qui (perche questa pagina è serena e merita la mia fiducia e dovevo dirvelo io!) che sì, questa che vedete non è la pancia di chi mangia solo panzerotti , ma la somma dei nostri giorni felici”, didascalia a corredo di uno scatto in cui la stessa Francesca Barra appare di profilo con il pancione che già si vede”.

“Io e Claudio Santamaria – ha quindi continuato la giornalista – spesso e volentieri vittima di insulti da parte degli hater – siamo in felice attesa. Ora sì che c’è la pancina”. I rumors su una presunta gravidanza della conduttrice circolavano da diverso tempo ed ora sono stati di fatto confermati da questa splendida notizia.

CLAUDIO SANTAMARIA E FRANCESCA BARRA ASPETTANO UN FIGLIO: LA PRIMA GRAVIDANZA DEL 2019

Per la coppia si tratta del secondo annuncio di una gravidanza dopo che nel 2019 Santamaria e Barra avevano appunto fatto sapere di essere in dolce attea; purtroppo però il parto non si verificò mai in quanto la futura madre subì un aborto spontaneo, con il bimbo in grembo che non vide mai la luce.

Ma ora sembrerebbe essere la volta buona, e a breve la coppia dovrebbe partorire il loro splendido bambino. Per la giornalista si tratta comunque del quarto figlio dopo Emma, Renato e Greta, avuti dal primo matrimonio con Marcello Molfino, mentre per Claudio Santamaria del secondo, avendo avuto già una figlia, Emma, nata dalla relazione con Delfina Delettrez Fendi. Si tratta quindi di una grande famiglia che ora si allargherà ulteriormente.

