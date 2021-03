Francesca Barra contro Matteo Bassetti “Arrogante!”/ Video, lui sbotta “Vi saluto…”

Lite in diretta tv oggi tra Francesca Barra e il professor Matteo Bassetti a “Ore 14” su Rai 2. Nella puntata si stava affrontando il tema dei viaggi all’estero, che sono consentiti a differenza invece degli spostamenti tra regioni. La giornalista non ha gradito la presa di posizione del direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, il quale non ha condannato chi parte per le vacanze all’estero, in quanto non vi è né un maggiore né un minore rischio. Quel che contesta sono le misure che riguardano l’Italia. «Ho sentito bene quando dice che non se la sente di condannare chi parte per andare in vacanza? E allora perché non dovrebbero andare in altre regioni?».

Il medico non l’ha presa bene e si è spazientito: «Scusi eh, perché devo condannare? Cosa mi chiede di fare? Non ho capito, se è possibile farlo perché devo ipocritamente criticarlo. Lo Stato doveva vietarlo, se non lo ha fatto, non possiamo criticare chi parte». Poi ha minacciato di interrompere il collegamento. «Se vuol fare della polemica, io ho altro da fare. La saluto e la ringrazio», ha detto stizzitoMatteo Bassetti.

FRANCESCA BARRA, DURO ATTACCO AL PROF BASSETTI

Un atteggiamento che Francesca Barra non ha apprezzato. «Con questa arroganza non informiamo bene». Matteo Bassetti ha tirato dritto: «Vi saluto, ho un altro impegno. Ma quale arroganza? Ma cosa vuole che le dica?». Allora è intervenuto Milo Infante per placare gli animi, ma poi la giornalista ha proseguito la polemica via social. «Ha minacciato di andarsene solo perché gli ho posto una domanda per fare capire agli italiani perché a loro non sia consentito farlo in Italia alle medesime condizioni. Con arroganza si è spazientito», ha scritto su Instagram. La giornalista accusa l’infettivologo di non essere né paziente né umile. Si sarebbe aspettata «un invito alla prudenza perché non si possono favorire norme squilibrate, ingiuste e rischiose e poi chiedere agli italiani per bene, di attenersi alle limitazioni».

In un altro post ha criticato l’atteggiamento di Matteo Bassetti: «Io sono una Giornalista che pone domande dirette perché gli italiani sono stanchi di questa confusione». E ha ribadito cosa si sarebbe aspettata: «Una condanna netta al Governo e una presa di posizione per limitare gli spostamenti di massa senza validi motivi se prima non avremo una copertina differente con i vaccini. Un medico deve tutelare i pazienti, e invitare alla prudenza, non spalleggiare o peggio arrendersi ad un permesso a un campione di turisti che nemmeno vanno in Italia, ma all’estero!!!».

