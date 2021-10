Francesca Barra/ Quarto figlio in arrivo il primo con Santamaria dopo dramma del 2019

Francesca Barra e Claudio Santamaria stanno vivendo un momento magico. La nota giornalista è incinta da alcuni mesi e aspetta con ansia e gioia l’arrivo del quarto figlio, che sarà il primo avuto da Claudio Santamaria. La showgirl, infatti, ha già tre figli, Renato, Emma Angelina e Greta, frutto della precedente storia d’amore con Marcello Molfino, terminata nel 2016. Claudio Santamaria invece, ha una figlia di nome Emma, avuta dalla relazione con Delfina Delettrez.

Francesca Barra e Claudio Santamaria si sono trovati poco dopo la fine delle loro precedenti storie. Nel 2017 sono convolati a nozze negli Stati Uniti mentre nel 2018 hanno replicato in Italia. Il 26 maggio 2019 avevano annunciato, con un post su Instagram, di aver perso il bambino che aspettavano. Ma pochi mesi fa, Francesca Barra, ha scoperto di essere di nuovo incinta.

In pochi sanno che Francesca Barra e Claudio Santamaria si sono conosciuti da giovanissimi, quando erano bambini. Anche se il loro amore è sboccato in età adulta, da quando è scoccata la scintilla i due non si sono mai lasciati. La giornalista e l’attore, infatti, sono sposati da alcuni anni e nei prossimi mesi, finalmente, diventeranno genitori del loro primo figlio. Come abbiamo detto hanno celebrato il loro matrimonio in due diverse occasioni, prima negli Stati Uniti e poi in Italia. Santamaria e Francesca Barra hanno celebrato il loro amore insieme agli amici più intimi e alla famiglia. Adesso, tutti insieme, attendono l’arrivo del loro frutto d’amore. Un sogno che si realizza dopo il dramma del 2019.

