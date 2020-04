Francesca Barra Vs Antonella Elia/ “Raccomandata? Sicuramente Signorini la protegge”

Antonella Elia è ancora sotto la lente e questa volta a parlare di lei e del suo percorso al Grande Fratello Vip 2020 è Francesca Barra. Non è la prima che si lamenta di quello che abbiamo visto in queste settimane, in molti hanno notato un comportamento un po’ di protezione da parte di Alfonso Signorini nei confronti di Antonella Elia tant’è che, un paio di settimane fa, in molti hanno addirittura chiesto a gran voce, e con un hashtag dedicato, l’estromissione del direttore dalla conduzione del reality. Anche Francesca Barra è della stessa idea. Sottolineando il suo affetto per Alfonso Signorini, Francesca Barra si dice convinta che ci sia stato un comportamento che pende un po’ proprio dalla parte di Antonella Elia che, comunque, ha vinto la sua sfida al televoto contro Fernanda Lessa. Ma cosa ha detto di preciso la Barra sulla questione Antonella Elia-Alfonso Signorini?

FRANCESCA BARRA CONTRO ANTONELLA ELIA E ALFONSO SIGNORINI

Intervistata da Chi su Instagram, Francesca Barra ha rilanciato: “Io voglio bene ad Alfonso Signorini tuttavia penso che per ragioni che mi piacerebbe comprendere lei deve tanto a lui. Non penso sia una raccomandata ma è molto protetta”. In particolare, poi si dice davvero sconvolta dal fatto che siano state giustificate aggressioni e minacce in queste settimane: “Alfonso Signorini l’ha voluta giustificare a tutti i costi, ha giustificato le minacce, le aggressioni verbali, la sua rabbia nei confronti delle donne”. La giornalista quindi la boccia su tutti i fronti pur dicendosi convinta che ci siano delle fragilità che la rendere tale: “Bisogna considerare anche che immagino lei abbia le sua fragilità”.



