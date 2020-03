Francesca Brambilla, mamma malata di Sla/ “Via dall’Italia per paura del Coronavirus”

Francesca Brambilla, volto dello show di Paolo Bonolis, Avanti un Altro, ha deciso di lasciare l’Italia per paura del Coronavirus. Il suo timore però è legato soprattutto alla madre malata di Sla e quindi più soggetta al rischio contagio. Se i telespettatori appassionati della trasmissione del preserale di Canale 5 possono ancora ammirare la bellissima showgirl bergamasca, complici le puntate registrate della trasmissione, la Brambilla in realtà già da diversi giorni è all’esterno. Inizialmente la giovane aveva deciso di prendersi due settimane di vacanza anche alla luce delle prime misure restrittive imposte dal governo italiano ma con il passare delle ore il suo si sta trasformando in un vero e proprio allontanamento forzato che con ogni probabilità si prolungherà per diversi giorni ancora. Francesca Brambilla, come spiega Il Giornale, era partita pochi giorni dopo l’isolamento imposto a Codogno, nel Lodigiano, da dove è partita e si è poi propagata l’emergenza Coronavirus in Italia. Non immaginava però che la situazione sarebbe presto precipitata con tanto di isolamento ora imposto all’intero Paese. Ma la Bona Sorte di Avanti un Altro non sarebbe da sola all’estero.

FRANCESCA BRAMBILLA, MAMMA MALATA DI SLA: “L’HO PORTATA IN EGITTO”

Raggiunta telefonicamente da Il Giornale, Francesca Brambilla ha spiegato di trovarsi a Sharm Al Sheikh nel Sinai del Sud, e ha rivelato anche le reali ragioni che l’hanno spinta a lasciare nelle passate settimane l’Italia: “Sono andata via perché la mia mamma come alcune persone sanno è malata, ha la sclerosi multipla quindi è in cura. Ogni settimana fa le terapie e ha le difese immunitarie molto basse, sono riuscita a portarla via dall’Italia proprio per questo motivo, per la grande paura. Penso che prolungheremo e rimarremo fino ad aprile, è l’unica soluzione. Rimango comunque super attiva e vicina all’Italia facendo donazioni anche se non sono lì è come se lo fossi”. La showgirl bergamasca ha spiegato anche come l’Egitto sta vivendo questa emergenza sanitaria ormai definita dall’Oms una vera e propria pandemia a tutti gli effetti. “Qua la situazione è tranquillissima.. mi sembra di aver sentito che ci sono due casi, non si sa dove. Però è tutto tranquillo fortunatamente si può stare un attimo più leggeri rispetto all’Italia”, ha dichiarato. La Brambilla, nonostante la lontananza, ha ribadito la sua intenzione di voler restare attivamente vicina al Paese e il prossimo 15 marzo, in occasione del suo compleanno e per l’occasione ha deciso di lanciare una raccolta fondi a sostegno dell’ospedale “Papa Giovanni” di Bergamo: “A breve pubblicherò nelle storie del mio profilo Instagram un link per fare le donazioni. In questo momento non servono regali ma aiuti e spero di poter rendermi utili e fare la mia parte con il sostegno di tanti”, ha chiosato.

