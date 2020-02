Francesca Brambilla, la “Bonas” derubata a Roma/ “Ricompensa per chi mi aiuta”

Francesca Brambilla, la Bonas di Avanti un Altro, è stata derubata in pieno centro a Roma. La soubrette nella serata di martedì si è ritrovata con l’auto sfondata e completamente ripulita dai ladri. Sui social il suo lunghissimo e giustificato sfogo: “sempre peggio l’Italia. Ma dove finiremo…dove!”. La “Bona Sorte” del programma di successo condotto da Paolo Bonolis su Canale 5 ha condiviso con i fan una serie di Instagram Stories in cui ha raccontato lo spiacevole evento subito con tanto di foto della sua auto completamente sfondata. La Brambilla si trovava in pieno centro a Roma per delle commissioni quando, ritornata verso la sua automobile, si è resa conto di essere stata vittima di una rapina. “Questa è la sicurezza del centro di Roma – ha detto la Brambilla sul social network, postando alcune foto del suo suv preso di mira dai ladri e con tanto di vetri rotti.

Francesca Brambilla: sfondata e derubata la sua auto a Roma

Su Instagram Francesca Brambilla, la Bona Sorte di Avanti un altro, si è sfogata con tutti i suoi follower raccontando cosa è successo: “ero in centro e mi hanno rubato tutto quello che avevo in macchina. No comment”. Stando a quanto raccontato dalla soubrette, si trovava in pieno a centro a Roma intorno alle 203.0 quando alcuni ladri le hanno prima danneggiato l’automobile e poi infranto i vetri per rubarle tutto quello che si trovava all’interno del veicolo. Si tratterebbe di uno zainetto personale contenente diversi oggetti personali di valore e di alcuni abiti della soubrette. “Comunque sono sconvolta, ore 20.30 in centro a Roma. E nessuno ha visto nulla? Mah….Questa è la sicurezza del centro di Roma” ha sottolineato a gran voce la Bonas, che poi ha lanciato un vero e proprio appello a tutti i suoi follower. La showgirl bergamasca, infatti, ha postato alcune foto delle cose che le sono state rubate, per lo più oggetti personali a cui era molto legata e per cui è pronta anche ad offrire una ricompensa qualora qualcuno dovesse ritrovarli: “offro un’enorme ricompensa a chi riesce a recuperarmi i miei effetti personali, che mi sono stati rubati ieri dalla macchina a Roma. Almeno gli oggetti che mi erano stati regalati dai miei nonni”

