Francesca Brienza, ex fidanzata Libero De Rienzo/ L’addio doloroso: “Ci mancherai”

Gli amori giovani sono quelli che restano nel cuore e lasciano per sempre un dolce ricordo. E’ stato così anche per Francesca Brienza e Libero De Rienzo che si sono amati durante gli anni del liceo, prima che le loro vite li portassero a percorrere strade diverse. Francesca Brienza e Libero De Rienzo, morto a soli 44 anni per un infarto, ma sul cui corpo è stata disposta l’autopsia per accertare con sicurezza le cause della sua prematura scomparsa, si sono amati per tutti gli anni del liceo. Un amore fresco, giovane, passionale e puro come sono tutti quelli che nascono tra i banchi di scuola. Insieme, hanno affrontato tutto il percorso liceale che ha segnato la vita di entrambi. Sia per Francesca che per Libero, quello vissuto è stato un amore importante finito solo per le circostanze della vita che portarono la Brienza ad Amsterdam per studiare danza. Il ricordo, però, è sempre stato presente nel cuore di entrambi ed oggi che Libero De Rienzo non c’è più, l’ex fidanzata affida ai social il suo personale ricordo.

L'UOMO CHE NON C'ERA/ Il film "antidoto" da rivedere prima della Palma d'Oro a Cannes

Francesca Brienza: il messaggio per Libero De Rienzo

Francesca Brienza, come ha fatto l’amica e collega Vanessa Incontrada, distrutta dal dolore, ha affidata a Instagram il suo personale e struggente addio a Libero De Rienzo, l’uomo con cui ha condiviso un pezzo importante di vita. “Ciao grande Picchio. Riposa in pace, ci mancherai tanto. Un grande dolore“, ha scritto Francesca Brienza pubblicando una foto dell’attore a cui, tanti amici, colleghi e fans stanno dicendo addio in queste ore sui social. Un messaggio breve e conciso, ma che racchiude il legame che i due hanno avuto e che, anche se con vite totalmente diverse e lontane, hanno sempre avuto. Tanti i cuori tra i commenti al post da parte dei followers della stessa Brienza.

Marcella Mosca, moglie e figli Libero De Rienzo/ Nel 2020 avevano condiviso il set

LEGGI ANCHE:

Emanuel Lo e Samuel, fidanzato e figlio Giorgia Todrani/ Lei: "lo allontanavo ma.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA