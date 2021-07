Com’è morto Libero De Rienzo? Un infarto/ Non ci sarebbero segni di violenza

A soli 44 anni, un infarto avrebbe messo fine alla vita di Libero De Rienzo, attore e regista tra i più promettenti del cinema italiano. Il corpo senza vita dell’attore è stato ritrovato nella sua casa romana dopo l’allarme lanciato da un amico, preoccupato dal suo silenzio. Sul posto sarebbero arrivati i soccorsi i quali, però, hanno potuto solo constatare il decesso. Sul luogo del ritrovamento del corpo di Libero De Rienzo sono intervenuti anche i carabinieri avviando le indagini. Come fa sapere il Corriere della Sera, sul copo dell’attore, non ci sarebbero segni di violenza. Le autorità giudiziarie, tuttavia, avrebbero disposto l’esame autoptico sul corpo dell’attore per avere la certezza della causa del decesso.

LIBERO DE RIENZO: AUTOPSIA SUL CORPO

Tutto fa supporre che Libero De Rienzo sia morto per cause naturali. Un malore avrebbe messo fine alla giovane vita dell’attore a cui stanno dicendo addio fans, amici e colleghi con cui aveva lavorato nel corso della sua carriera. L’autopsia disposta sul corpo dell’attore dovrebbe svelare la vera causa del decesso. La notizia della morte dell’attore ha sconvolto tantissimi artisti del mondo dello spettacolo. Tra i primi a dirgli addio è stato Marco Bocci con cui aveva lavorato. Anche Vanessa Incontrada e Laura Chiatti hanno salutato Libero De Rienzo, purtroppo stroncato da un malore. Anche i fans stanno salutando con dolore l’attore sui social. La data dei funerali non è stata ancora resa nota.

