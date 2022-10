Francesca Chillemi e Can Yaman, un flirt oltre Viola come il mare?/ La polemica

Verissimo ospita Francesca Chillemi in solitaria: che succede alla coppia che lei forma con Can Yaman in Viola come il mare?

Ritorna il consuetudinario appuntamento TV nel weekend di Verissimo, con la puntata dell’8 ottobre 2022, che tra gli altri ospiti in studio accoglie Francesca Chillemi, protagonista di Viola come il mare e una polemica su un presunto flirt con Can Yaman. Reduce dalla conferenza stampa promozionale di Viola come il mare ed altri eventi annessi -tra cui il Festival del cinema di Venezia, condivisi con il co-protagonista della nuova serie TV di casa Mediaset, Can Yaman- Francesca Chillemi torna a raccontarsi in solitaria nel salottino di Silvia Toffanin. Di recente, proprio a Verissimo, l’attrice messinese ha registrato un’intervista di coppia con il divo turco, dove i due sono apparsi particolarmente complici e non hanno nascosto il rapporto basato sull’affetto e la stima reciproci, instauratosi nei mesi vissuti a stretto contatto tra loro, per le riprese di Viola come il mare. Nella fiction “light crime” di Canale 5, dove interpretano rispettivamente i ruoli della giornalista affetta da sinestesia cromo-musicale Viola Vitale e l’ispettore capo Francesco Demir, Francesca Chillemi e Can Yaman si fondono nella storia di un flirt nato sul posto di lavoro che li vede collaborare nell’investigazione, per la risoluzione dei casi di cronaca. Se la protagonista cerca l’amore, il protagonista non crede nell’amore, e la prima stagione della fiction potrebbe preludere all’inizio di una grande storia d’amore che ha come location principale la città di Palermo. Sul set di Viola come il mare, così come sul Red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2022 che li ha insigniti del premio Filming Italy Best Movie Award, passando per la conferenza stampa della fiction alla Casa del Cinema a Roma, i due attori si sono divertiti a punzecchiarsi, in toni particolarmente confidenziali, regalando pane per i denti degli appassionati del gossip che li vedrebbe protagonisti di un flirt top secret. Tra i fan e hater, non a caso, c’é chi anche a margine dell’intervista della coppia di attori concessa a Verissimo taccerebbe, via web, Francesca Chillemi e Can Yaman di nascondere un loro possibile flirt.

“Continuate pure a flirtare, povero compagno”, é il commento social aggregante, ripreso da Donne magazine, che un utente scaglia contro gli attori di Viola come il mare, rispetto al fidanzamento di Francesca Chillemi con Stefano Rosso, da cui l’attrice ha avuto la figlia Rania. Sulla scia del chiacchierato flirt e annessa polemica, l’attrice ha tuttavia replicato stizzita ai fan e fotoreporter che le chiedevano di posare in un abbraccio a Can Yaman, in occasione della conferenza stampa di Viola come il mare: “Non iniziamo a fare richieste particolari…”, si é così rifiutata di abbracciare il divo, lei, alla Casa del Cinema di Roma. Il che accadeva prima che lei raccontasse visibilmente commossa il retroscena di un gesto d’affetto ricevuto da Can Yaman: “Can è stato molto carino nei miei confronti. Giravamo a Palermo e mia nonna era stata malissimo. Avevo dei problemi di set, non avevo un autista, ma volevo assolutamente andare da lei. Ci siamo messi in macchina io, Can e Giovanni Nasta, siamo partiti prestissimo la mattina”, é la testimonianza ripresa da Francesca Chillemi, nell’intervista di coppia a Verissimo.

Insomma, al di là dei gossip e la polemica in circolo sul loro conto, Francesca Chillemi e Can Yaman possono dirsi protagonisti di un rapporto di affetto e stima speciali, nato sul set. Non ci resta che attendere l’ospitata in solitaria dell’attrice a Verissimo, per saperne di più…

