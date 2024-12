Tra Stefano Rosso, ex compagno di Francesca Chillemi, e la bella Miss Italia, la storia sarebbe finita ormai da qualche mese, almeno secondo quanto emerso dai gossip estivi. L’attrice non ha mai confermato le voci ma la rottura sembra ormai cerca, tanto che i paparazzi sono riusciti a catturare anche nuove immagini della bella Francesca insieme a quello che sarebbe il suo nuovo compagno. Francesca Chillemi è sempre stata riservata in merito alla sua vita privata e in particolar modo ha sempre cercato di proteggere la figlia, la piccola Ranya, nata dall’amore con l’imprenditore nel 2016. I due si sono infatti conosciuti nel 2010 ma la loro storia sarebbe cominciata solamente più tardi, ovvero nel 2015. Stefano Rosso è il figlio di Renzo Rosso, il patron del brand di abbigliamento “Diesel”. La prima volta che i due si erano incontrati, nel 2010, ci sarebbe stato un breve flirt senza futuro: nel 2015, però, sarebbe scoppiato l’amore che entrambi speravano fosse quello di una vita intera.

“Abbiamo sempre provato qualcosa l’uno per l’altra. Forse più io di lui” aveva raccontato la ex Miss Italia parlando del rapporto con l’ex compagno, Stefano Rosso. Pochi mesi dopo l’inizio ufficiale della loro relazione è arrivata la loro bambina, Ranya. L’attrice ha sempre speso delle parole splendide per il compagno e per il suo modo di essere padre: “Collaboriamo insieme, nessuno deve rinunciare alle proprie passioni” aveva sottolineato.

Stefano Rosso, ex compagno di Francesca Chillemi: l’amore finito. “Lei sta con un altro”

Stefano Rosso, ex compagno di Francesca Chillemi, e l’attrice, si sarebbero lasciati qualche tempo fa, prima di compiere dieci anni insieme. L’ex Miss Italia si sarebbe legata ad un altro uomo, Eugenio Grimaldi, con il quale è stata paparazzata in vacanza a Capri dal settimanale “Oggi”. Con loro, a bordo di uno yacht immenso, anche la figlia di lei Ranya. Non è chiaro perché la relazione tra i due sia terminata: quel che è certo è che è finita non senza sofferenza da parte di entrambi.