Francesca Chillemi, sempre più vicina a Can Yaman?/ “Nostro successo dipende da lui”

Francesca Chillemi, il rapporto con Can Yaman e il successo di Viola come il Mare: “Sono felice e onorata”

C’è anche Francesca Chillemi tra le protagoniste della puntata odierna di Da Noi a ruota libera. L’attrice è pronta a raccontarsi tra presente, passato e futuro. Dal successo della serie tv Viola come il Mare al rapporto speciale con Can Yaman, partner artistico con cui ha fatto sognare milioni di fan. I due attori hanno dato il loro meglio in Viola come il mare e il nome di Francesca Chillemi è diventato chiacchierassimo, specialmente nell’ultimo periodo. L’ex Miss Italia si gode il magic moment e ringrazia l’attore turco per aver spalleggiato al meglio sul set.

“Un premio? Mi piacerebbe riceverlo. Mi fa felice l’attenzione del pubblico, è un onore“, ha detto Francesca Chillemi in una interessante intervista rilasciata a “Tv Sorrisi e Canzoni”, a proposito del grande successo di Viola come il mare. Come dicevamo, l’attrice ha riconosciuto gran parte del merito al collega Can Yaman, sempre apprezzatissimo dal pubblico femminile. “Parte del successo dipende dal mio partner della serie, Can Yaman“, ha ammesso senza troppi giri di parola Francesca Chillemi, il cui nome è stato spesso accostato a quello dell’attore fuori dal set.

Nella vita privata, però, Francesca Chillemi è felicemente fidanzata con Stefano Rosso, il figlio del fondatore del marchio di moda Diesel. I due si sono conosciuti alcuni anni fa, grazie ad un’amica in comune. Da qualche tempo si sono trasferiti a New York e hanno messo al mondo la figlia Rania, nata il 22 febbraio 2016. Nel futuro a breve termine di Francesca Chillemi c’è il ritorno in tv con Che Dio ci aiuti 7, altra fiction di grande successo nel panorama televisivo attuale. Per l’ex Miss Italia si tratta di un progetto importante, come del resto lo sono stati quelli che l’hanno vista impegnata in serie tv come Un medico in famiglia 4, Squadra Antimafia, Il Commissario Montalbano, Braccialetti Rossi, La bella e la Bestia e appunto Che Dio ci aiuti dove interpreta la bella Azzurra Leonardi.

