Francesca Chillemi vittima di ex possessivi: “Non ho chiesto aiuto”/ E su Che Dio ci aiuti: “Azzurra torna”

Francesca Chillemi, confessione choc a Da noi a ruota libera: “Vissuto situazioni spiacevoli”

A Da noi a ruota libera oggi è stata ospite anche Francesca Chillemi, attrice attualmente in teatro con spettacolo Il Giocattolaio che affronta il tema della violenza di genere, mettendo al centro la figura di un manipolatore. In una recente intervista concessa a Grazia, l’attrice ha rivelato di essere stata vittima, in passato, di ex violenti e possessivi e addirittura di uno stalker. Ed oggi chiarando con Francesca Fialdini è ritornando sull’argomento ha aggiunto perché non è riuscita a chiedere aiuto.

Makari 3 anticipazioni ultima puntata 10 marzo 2024/ Saverio dovrà risolvere un caso spinoso

Nel dettaglio, Francesca Chillemi a Da noi a ruota libera ha confessato: “Ho avuto situazioni non piacevoli da piccola e paradossalmente non ho neanche chiesto aiuto. Era una situazione molto difficile per me ed avevo paura che nel parlarne avrei portato queste difficoltà anche nelle altre vite. Penso invece che bisogna parlarne quindi se tornassi indietro consiglierei a quella Francesca di parlarne e chiedere aiuto perché non è stata colpa sua se si è ritrovata in quella situazione.”

Stefano Rosso, chi è il marito di Francesca Chillemi/ “Abbiamo sempre provato qualcosa l’uno per l’altra"

Francesca Fialdini anticipa su Che Dio ci aiuti: “Azzurra e pronta a tornare alla grande”

Durante l’intervista con Francesca Fialdini, Francesca Chillemi ha parlato non solo del suo passato ma anche del suo presente. Ha una splendida famiglia composta dal compagno Stefano Rosso e la figlia Rania. Sulla piccola ha confessato: “Credo che la mia peggior paura riguarda mia figlia, cercare di dare gli strumenti e tutto quello che le serve per riuscire a creare attorno a se una vita felice che la faccia star bene ed il mio lavoro sia farla arrivare a quell’obbiettivo.”

Chi è Davide Brunetti, marito di Bianca Nappi/ Il matrimonio durante il Covid e il figlio Romeo

Per quanto riguarda la carriera di Francesca Chillemi, invece, oltre ad essere la protagonista della fiction Mediaset Viola come il mare è da molte stagioni Azzurra Leonardi in Che Dio ci aiuti, con l’addio di Elena Sofia Ricci (Suor Angela) il suo personaggio è diventata la protagonista ma ci sarà una nuova stagione di Che Dio ci aiuti? L’attrice siciliano nel talk di Rai1 ha tranquillizzato i fan: “Azzurra sta tornando, non sappiamo ancora i tempi ma sta tornando ed Azzurra tornerà alla grande.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA