Francesca Cipriani/ “Al GF VIP con Can Yaman? Magari! Intanto sono corteggiata da…”

Francesca Cipriani è tornata ospite di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5 su Viaradio Autostrade per l’Italia per raccontare tutte le novità sulla sua sbandata per Can Yaman. La showgirl racconta di essere forse un po’ troppo “prorompente” per i gusti dei turchi ma di essere pronta a vestirsi accollata e rispettare tutte le loro regole qualora dovesse recarsi, per qualche motivo, nel paese del bel protagonista di DayDreamer. In attesa che dalla Turchia Can Yaman faccia il primo passo, c’è qualcuno anche in Italia che può stuzzicare l’interesse della bella Cipriani? Lo abbiamo chiesto alla diretta interessata che ci ha risposto: “Si, in effetti ci sono degli spasimanti. Due-tre di questi sono interessanti però per il momento sono single. Aspetto il grande amore”.

Francesca Cipriani pronta a tornare al Grande Fratello Vip: “Magari con Can Yaman…”

Il pensiero di Francesca Cipriani, insomma, adesso è tutto per Can Yaman. Tant’è che la showgirl spera che Cristiano Malgioglio, che è fidanzato proprio con un turco, possa aiutarla in questa ardua missione. “Magari Malgioglio potrebbe venire in Turchia con me” ha ipotizzato la Cipriani, per poi raccontare uno dei motivi per cui è rimasta così colpita dall’attore. Non è solo la sua innegabile bellezza, ma anche il fatto che “Assomiglia ad una persona che ho amato tanto in passato e che purtroppo poi si è trasferita in Australia. – ha confessato Francesca – Lo sguardo di Can mi ricorda molto il suo. Se lo amo ancora? Oggi no, ma è stato molto importante”. Una chance a questo amore potrebbe però darla la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Se negli ultimi giorni si è a lungo parlato di una possibile partecipazione dell’attore turco, anche la Cipriani ammette che varcherebbe volentieri nuovamente la famosa Porta Rossa. Che possa nascere proprio lì la scintilla? “Sarebbe un sogno!” chiude la showgirl.



