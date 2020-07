Francesca Cipriani “Pazza di Can Yaman”/ “Abbiamo un appuntamento, farò le polpette!”

Francesca Cipriani è pazza di Can Yaman. Proprio come tutti coloro che seguono l’attore dallo scorso anno, anche la giunonica showgirl, si è buttata a capofitto nella follia di seguire e idolatrare l’attore turco. In confronto a milioni di fan, però, sembra proprio che Francesca Cipriani sia riuscita ad andare oltre. Intervenendo nel programma Viaradio Autostrade per l’Italia di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5 la bella biondina conferma di aver avuto un incontro ravvicinato con l’attore di DayDreamer perché entrambi ospiti a Live Non è la d’Urso tempo fa. In collegamento telefonico ha salutato e poi ha rivelato una prima curiosità: “Sono in Puglia, una terra speciale, un mare pazzesco, stavo mangiando perché la cucina è buonissima.. poi tornerò a Milano per questioni di lavoro”.

FRANCESCA CIPRIANI PRONTA AD INCONTRARE CAN YAMAN

La confidenza più scottante però riguarda proprio l’attore turco che ogni giorno tiene incollati davanti allo schermo quasi 3 milioni e mezzo di spettatori. Francesca Cipriani rilancia: “Can Yaman è molto bello anche dal vivo, è molto alto, ci siamo conosciuti dietro le quinte di Live, abbiamo chiacchierato e ci siamo conosciuti, siamo stati un’oretta a parlare. Eravamo rimasti che ci dovevamo rivedere ma il blocco poi ha lasciato tutto in sospeso”. A quanto pare l’ex gieffina ha intenzione di prenderlo per la gola: “Dovrò imparare la ricetta delle polpette turche”. Poi lo stesso Francescao Fredella, padrone di casa del digital space, le ricorda che anche Cristiano Malgioglio ha perso la testa per un turco e così la Cipriani cavalca l’onda: “Devo chiedere a Cristiano Malgioglio di andare ad Instabul dai nostri amori appena sarà possibile”. Sicuramente sarebbe una coppia esplosiva per Pechino Express…



