Francesca Cipriani beccata in bagno in diretta al GF Vip/ Giucas “Dove sei, muoviti!”

Quando si tratta di Francesca Cipriani e Giucas Casella, la gaffe al Grande Fratello Vip è sempre dietro l’angolo. È quanto accaduto anche questa sera, nel corso della diretta del 12 novembre, quando Alfonso Signorini, dopo aver mandato in onda un filmato molto divertente con tutte le ultime scenette che hanno visto il duo protagonista nella quotidianità della Casa, chiama Giucas e Francesca a rapporto. Il conduttore li convoca in confessionale ma se Casella è presente all’appello, Francesca non c’è. “Dov’è finita?” chiede allora il conduttore, “In bagno!” fa sapere qualcuno in Casa. “Andatela a chiamare, subito!” chiede ancora Alfonso, e a correre dalla Cipriani è proprio Giucas che becca Francesca proprio all’uscita dal bagno, intenta ad aggiustarsi e a riposizionare il microfono. La Cipriani, inizialmente convinta sia uno scherzo, capisce poi di essere in diretta e, imbarazzata, corre poi in confessionale con Giucas. È da lì che ha poi il via una seconda e divertentissima gag.

