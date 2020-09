Francesca Cipriani: “Condurrò La pupa e il Secchione”/ “Andrà in onda nel 2021”

Grande novità nella vita professionale di Francesca Cipriani che, dopo aver partecipato a vari reality, è pronta a fare il salto di qualità come conduttrice. Dopo aver affiancato Paolo Ruffini nella scorsa edizione, sarà proprio lei la conduttrice della nuova edizione de La pupa e il secchione. In diretta, ospite di Rtl 102.5 all’interno del programma che conduce Francesco Fredella, Francesca Cipriani ha annunciato la grande novità professionale. “Sarò al timone de La prova e il secchione. Sono felicissima“, ha dichiarato Francesca che ha poi aggiunto come lo stesso Fredella avesse già rilasciato qualche indiscrezione in merito. Una grande opportunità per la Cipriani che ha poi spiegato come le riprese cominceranno a breve. “Si girerà a breve, però, andrà in onda nel 2021. Penso a gennaio, nello stesso periodo dello stesso anno”, ha aggiunto la Cipriani.

FRANCESCA CIPRIANI: “PAOLO RUFFINI E’ UN PO’ DISPIACIUTO”

Francesca Cipriani sostituirà così Paolo Ruffini, conduttore dello scorso anno con cui aveva avuto modo di lavorare. Dopo aver saputo della sua promozione, la Cipriani, come spiega ai microfoni di Rtl 102.5, ha sentito lo stesso Ruffini che, secondo alcuni rumors, non avrebbe gradito la sostituzione. “Ci siamo sentiti. Paolo è un creativo, sta girando un film. Non si ferma mai e sicuramente sarà anche a Colorado nella prossima edizione. E’ affezionato anche a questo programma che l’anno scorso ha fatto il record di ascolti, quindi, è normale che sia un po’ dispiaciuto“, ha spiegato la Cipriani. La neo conduttrice de La pupa e il secchione, poi, ai microfoni di Francesco Fredella svela di seguire Can Yaman nella sua nuova soap opera Daydreamer – Le ali del sogno anche se, a causa dei suoi impegni, non riesce a restare incollata davanti alla tv tutti i giorni. “Hai perso le speranze?”, chiede Francesco Fredella. “La speranza è l’ultima a morire“, ha risposto la Cipriani mentre Fredella ha rivolto un appello a Cristiano Malgioglio affinchè la aiuti visto che è un conoscitore della lingua turca.



