Rita De Michele e Gianfranco Cipriani D’Altorio: chi sono i genitori di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani è nata nel 1989 a Popoli, in Abruzzo, da Rita De Michele e Gianfranco Cipriani D’Altorio. Poco dopo la nascita della showgirl, il papà e la mamma si sono separati e lui è tornato in America. L’attrice è dunque cresciuta senza il papà vicino: un’assenza, la sua, che ha segnato la vita di Francesca, che ha avuto delle mancanze importanti proprio per via del fatto che fosse cresciuta senza il papà. Proprio Gianfranco Cipriani D’Altorio, parlando della figlia e della sua decisione di andare via, ha spiegato: “Francesca aveva solo otto anni quando l’ho abbandonata, lasciando lei e sua sorella per partire verso gli Stati Uniti”.

Il papà di Francesco Cipriani è consapevole dei suoi errori: “Sono stato un padre assente. Per questo adesso voglio chiederle scusa. E voglio dirle che, anche se non le sono stato vicino come avrei dovuto, lei è sempre stata nei miei pensieri e nel mio cuore”. L’assenza del papà ha influito molto sulla vita di Francesca Cipriani, che è stata anche vittima di bullismo: “La mancanza della figura paterna è stata per lei un grosso problema” ha sottolineato la donna.

Genitori di Francesca Cipriani: “Educazione severa da parte di suo padre”

La mamma di Francesca Cipriani, Rita De Michele, parlando della sua educazione e della sua infanzia ha spiegato: “Suo padre le ha impartito un’educazione molto rigida e qualche volta volava anche uno scappellotto. Mia figlia è stata sempre una ragazza sensibile e adesso sta superando questi traumi piano piano”. Nonostante i dolori subiti da bambina, Francesca Cipriani ha stretto un bel legame con la mamma, che non sempre ha accettato le sue scelte, come quella di sottoporsi a più interventi estetici, ma comunque l’ha sostenuta in ogni momento.