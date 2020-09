FRANCESCA CIPRIANI/ “Ho perso 5 kg in 5 giorni con la Different Diet”

Francesca Cipriani, ospite della puntata di Pomeriggio 5 dell’11 settembre, ai microfoni di Barbara D’Urso, conferma di essersi messa a dieta e di aver già perso qualcosa. La Cipriani, per perdere peso e rimettersi in forma, ha deciso di seguire la Different diet della dottoressa Alessia Aprea. “Sono dimagrita cinque kg in cinque giorni. A me non puoi mettermi a stecchetto e con questa dieta riesco a mangiare. Puoi mangiare il tiramisù, ad esempio. Invece di mettere il mascarpone si può usare un formaggio meno grassaso”, spiega la Cipriani che appare entusiasta del suo nuovo regime alimentare. La Cipriani, dunque, si sta modellando. I fans, dunque, apprezzeranno la nuova Francesca Cipriani? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

FRANCESCA CIPRIANI A POMERIGGIO 5

Francesca Cipriani avrebbe deciso di mettersi a dieta per cercare di perdere qualche chilo. Ad annunciarlo è Barbara D’Urso che, nell’anteprima della puntata dell’11 settembre di Pomeriggio 5, ha svelato la decisione della Cipriani che avrebbe deciso di cambiare un po’ la sua immagine. Sarà vero? L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi che, durante la permanenza in Honduras era riuscita a perdere qualcosa, avrà davvero deciso di seguire una dieta per rimettersi in forma? Come nelle precedenti edizioni di Pomeriggio 5, anche in questa stagione, Barbara D’Urso aiuterà il pubblico a tornare in forma e tra queste ci sarebbe proprio la Cipriani, diventata inizialmente popolare per le sue curve esplosive con cui entrò nella casa del Grande Fratello.

FRANCESCA CIPRIANI A DIETA?

Quale dieta avrà deciso di seguire Francesca Cipriani? Avrà davvero deciso di seguire un’alimentazione più sana ed equilibrata per rimettersi in forma? La Cipriani non ha mai nascosto la sua passione per il cibo, ma stando a quanto ha raccontato Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, la Cipriani avrebbe deciso di modificare un po’ le sue abitudini alimentari. Qualora avesse deciso di farlo davvero, riuscirà a resistere alle varie tentazioni culinarie a cui, finora, non è mai riuscita a resistere? A svelare tutta la verità è proprio Francesca Cipriani a Pomeriggio 5.



