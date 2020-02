Francesca Cipriani diventa Barbara Alberti/ Cambio look choc a Domenica Live

Francesca Cipriani diventa Barbara Alberti. Questa è l’ultima idea di Giovanni Ciacci, pronto a trasformare l’ex pupa nella saggia scrittrice che sta dividendo il pubblico nella sua esperienza al Grande Fratello VIP. Tutto questo accade oggi, domenica 2 febbraio, nella nuova puntata di Domenica Live. L’ex isolana, che si era scontrata a distanza con la Alberti, dovrà imitarla nel famoso e atteso cambio look durante la trasmissione di Barbara D’Urso. Francesca Cipriani, ricordiamo, aveva ammesso di non essere in grandi rapporti con la Alberti, che a suo dire l’avrebbe pesantemente offesa qualche anno prima negli studi di Chiambretti. Dissapori che non sono scomparsi nel corso del tempo, anzi si sono riaccesi dal momento che Barbara ha messo piede nella casa più spiata di Italia. Francesca Cipriani è letteralmente esplosa quando ha visto la Alberti al Grande Fratello, soprattutto per il trattamento riservato a Pasquale Laricchia: “Ha fatto eliminare Pasquale, ha influenzato il televoto con le sue parole. Un pover’uomo, simpaticissimo. Barbara Alberti è un’esaltata, non sa quello che dice. Dovrebbe fare la nonna e dare il buon esempio”.

Francesca Cipriani, il cambio look a Domenica Live la trasforma in Barbara Alberti

Dopo tutte le scintille tra Francesca Cipriani e Barbara Alberti c’è grande curiosità per il cambio look della regina delle pupe. Sicuramente si tratta di un esperimento interessante a Domenica Live, realizzato con la collaborazione del noto opinionista Giovanni Ciacci, il quale garantisce un risultato stupefacente. Francesca Cipriani questo pomeriggio indosserà i panni della scrittrice e qualcuno azzarda l’ipotesi di un suo ingresso flash nella casa per un faccia a faccia con la concorrente. Anche se i dissapori tra le due risalgano al passato, il tempo non ha raffreddato le ostilità. Almeno per quanto riguarda Francesca Cipriani, che continua a non sopportare i modi di fare e gli atteggiamenti dell’Alberti, sulla quale ha espresso un parere decisamente negativo. Oltre alla Cipriani, anche Karina Cascella non vede di buon occhio Barbara Alberti e con le sue dichiarazioni ha fatto da ecco a Francesca: “L’Alberti un’intellettuale, è privilegiata, è intoccabile rispetto ad altri. Dice cattiverie su tutti”. Chissà cosa dirà la scrittrice quando vedrà che la Cipriani indossare i suoi panni per un giorno.

