Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, come si sono conosciuti?/ “È stato toccante”

È ormai cosa nota a tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip che Francesca Cipriani e il suo fidanzato Alessandro Rossi sono innamoratissimi. I due hanno vissuto dei momenti molto romantici all’interno della Casa, raccontando questo amore giovane ma già tanto forte. Eppure i due non hanno mai raccontato come si sono conosciuti. Un dettaglio venuto fuori a Pomeriggio 5 durante l’ultima ospitata del fidanzato della Cipriani.

In quell’occasione Alessandro ha ribadito il suo grande amore per Francesca, confessando ciò che ha subito fatto breccia nel suo cuore: “Sono super innamorato, darei la vita per lei. Francesca? Mi ha colpito la sua dolcezza, la sua sensibilità era ciò che cercavo. Lei per me è unica, è speciale”.

Come si sono conosciuti Francesca Cipriani e Alessandro Rossi? “Non lo sa nessuno”

L’attenzione si è poi spostata sul primo incontro tra Francesca Cipriani e il suo fidanzato Alessandro Rossi quando una delle ospiti di Barbara D’Urso ha chiesto la parola per rivelare una confidenza fattale proprio dal ragazzo. “Nel fuori onda mi ha raccontato il loro primo incontro. È una cosa che non sa nessuno, mi ha detto, e che dirà lui quando vorrà farlo. Posso però dire che è un racconto davvero toccante”, ha svelato. La D’Urso, ormai in chiusura di puntata, ha quindi annunciato che la cosa sarebbe stata svelata nel corso della prossima ospitata di Alessandro in studio.

