Francesca Cipriani/ Il “dolce” scherzo di Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip

Francesca Cipriani la lunga discussione con Gianmaria Antinolfi

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani ha avuto un acceso scontro con Gianmaria Antinolfi. La showgirl non ha mai nascosto i suoi dubbi sull’imprenditore.

Oltre ad averlo accusato di farsi il grande con i soldi che non ha o addirittura di essersi comprato da solo l’aereo che ha solcato il cielo di Roma qualche giorno fa, l’accusa più pesante che Francesca ha fatto a Gianmaria è stata quella di non essere vero soprattutto sul lato dell’amore: dopo aver ricevuto un due di picche da Soleil, una donna di nome Greta, esterna al programma, sarebbe stata per due giorni il grande amore dell’imprenditore, e dopo 48 ore, l’uomo si sarebbe preso una bella cotta per Sophie Codegoni. Secondo Francesca i sentimenti non cambiano in modo così repentino.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, come si sono conosciuti?/ "È stato toccante"

Francesca Cipriani: vittima di uno scherzo di Manuel Bortuzzo

Durante il dopo puntata il confronto tra Francesca Cipriani e Gianmaria Antinolfi è andato avanti. L’imprenditore si è sentito offesa dalle accuse mosse dalla showgirl, soprattutto sulla questione dei suoi viaggi in aereo: “Mi sono sentito attaccato e non protetto”. Francesca ha risposto che non ha senso prendersela per questa cosa e che se non se la sta prendendo per il fatto di Greta e Sophie conferma di essere una persona falsa che ha bisogno di visibilità. Nei giorni scorsi Francesca si è arrabbiata con Gianmaria per averle rubato un dolcetto e per aver mentito dando la colpa a Lulù. “Scusa te lo rifaccio, non l’ho letto. Ne ho visti tanti in più ho chiesto a Lulù se potevo prenderlo e lei mi ha detto di sì”, ha risposto l’imprenditore, peggiorando la sua situazione. Dopo quanto accaduto, Manuel Bortuzzo ha voluto fare un altro scherzo a Francesca nascondendo il vasetto di tiramisù, questa volta la showgirl non si è arrabbiata e ha mangiato la sua porzione!

Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ Proposta di matrimonio al GF Vip?

LEGGI ANCHE:

Gianmaria Antinolfi Vs Francesca Cipriani/ "Voli business e dubbi sui flirt? Deluso!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA