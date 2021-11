Francesca Cipriani “In Cina mangiano cani e gatti, cattivo esempio”/ Soleil attacca!

Nelle ultime ore Francesca Cipriani, nella Casa del Grande Fratello Vip, si è resa protagonista di una frase che ha scatenato sul web un po’ di critiche. I vipponi erano a tavola a mangiare e si parlava di animali quando la Cipriani ha dichiarato: “Non prendere esempio dalla Cina perché mangiano pure i cani e i gatti non è un buon esempio”. Parole, queste, che hanno destato Soleil Sorge, dall’altra parte del tavolo, che ha replicato alla Cipriani: “Non si giudica il cibo di un’altra cultura. – sbotta la gieffina, che motiva – Certo, i cani e i gatti è una cosa brutta per noi, io non lo farei mai, ma non si giudica. La cucina cinese è una delle più prelibate al mondo, quindi non si può dire che sono di cattivo esempio.”

Francesca Cipriani fa riferimento al servizio mandato in onda da Le Iene sulle torture subite dai cani, uccisi a migliaia e poi cucinati per una particolare festa. Soleil Sorge dà ragione alla Cipriani su questo, ma conferma il suo pensiero: “Non bisogna giudicare le altre culture”, ricordando che anche la nostra alimentazione si basa comunque su animali come mucche. “Io condanno la crudeltà in generale”, aggiunge Soleil, dicendosi d’accordo con Francesca su questo aspetto. Intanto sul web molti si sono schierati dalla parte della Sorge, criticando l’uscita di Francesca. Tra i commenti al video si legge: “Per una volta nella vita sono d’accordo con Soleil, anche la mucca e il cavallo sono animali e il modo in cui vengono uccisi e trattati è da brividi.”; e ancora “In realtà ha ragione per noi è normale mangiare i vitelli, in India sono sacri. Quindi ogni animale merita la vita come un cane o un gatto, non è che se qui sono animali domestici lo sono in tutto il mondo! Brava soleil!”

