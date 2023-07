Francesca Cipriani incinta? “Io e Alessandro aspettiamo la cicogna”/ “Un reality insieme? Pechino Express!”

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, luna di miele a Maiorca: “Tra noi c’è l’amore vero”

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi. I due si sono sposati lo scorso dicembre e ora si stanno godendo la vita da marito e moglie, trascorrendo la luna di miele sull’isola di Minorca. “Tra noi c’è l’amore vero, quello che se sei fortunato ti capita una volta sola nella vita. – ha rivelato Francesca ai microfoni del settimanale CHI – Siamo felici e a volte la felicità fa arrabbiare gli altri”.

Francesca Cipriani presto mamma/ "Work in progress, non vediamo l'ora di diventare genitori"

Francesca e Alessandro stanno vivendo un momento d’oro e non negano la possibilità di tornare in TV insieme, magari per un reality: “Potremmo quindi partecipare a un programma di coppia: ci proponiamo per Pechino Express. Saremmo fortissimi”, ha ammesso la showgirl.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi presto genitori: “Aspettiamo la cicogna!”

Francesca Cipriani, nel corso dell’intervista, conferma poi quando dichiarato qualche settimana fa: la volontà di diventare presto mamma. “Se stiamo provando a diventare genitori? Certo, siamo in attesa della cicogna. – le parole dell’ex gieffina – Non vediamo l’ora di diventare mamma e papà e di avere un figlio. Vi faremo sapere e per adesso work in progress.”

GF Vip, Francesca Cipriani smonta Antonino/ "Narcisista, innamorato di se stesso!"

Così ha aggiunto: “Sarò una mamma con la M maiuscola, una mamma a trecentosessanta gradi e molto presente. Farò di tutto per la felicità di mio figlio. Per adesso ho un bellissimo rapporto con il figlio di Alessandro. Lui si è affezionato tanto a me e io a lui. Sapete che io impazzisco per i bambini. Ho sempre avuto un debole per i più piccoli.”

LEGGI ANCHE:

Francesca Cipriani senza mutande a Verissimo/ Video: si alza la gonna e si vede tutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA