Francesca Cipriani/ “La Pupa e il Secchione con Andrea Pucci? Sul suo nome ancora…”

Sempre solare la nostra Francesca Cipriani anche oggi ci ha deliziato con la lista dei suoi piatti preferiti, quelli che sa cucinare benissimo secondo i “testimoni”, e poi è tornata a parlare di tv lanciando uno sguardo a quello che sarà il suo futuro e non solo al timone de La Pupa e il Secchione 2021 ma anche in merito alla possibile partecipazione al Grande Fratello Vip 2020. Proprio in merito al reality di Canale5 intervenendo nel programma Viaradio Autostrade per l’Italia di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5, ha rivelato che il “Grande Fratello rimane il suo primo amore, quello che mi ha aperto le porte al mondo dello spettacolo” e in virtù di questo, la bella Francesca Cipriani ha rivelato che era in lizza per la partecipazione alla nuova edizione di Alfonso Signorini salvo poi scoprire che “Quest’anno gli ex non torneranno altrimenti io sarei stata una possibile concorrente”.

NIENTE GRANDE FRATELLO VIP PER FRANCESCA CIPRIANI CHE SI CONSOLA CON…

Nel futuro di Francesca Cipriani c’è ancora molta tv e non solo in previsione del ritorno dei programmi di Barbara d’Urso che spesso la vedono protagonista ma anche per La Pupa e il Secchione. A quanto pare il programma è presente nei palinsesti 2021 di Italia1 e l’unica presenza confermata è proprio la showgirl mentre non si può dire lo stesso per Paolo Ruffini che dovrebbe cedere il posto ad un altro “conduttore”. La stessa Francesca Cipriani rivela: “Il nome che sta uscendo fuori è quello di Andrea Pucci in questi giorni ma vedremo… stanno facendo delle riunioni, si devono prendere ancora delle decisioni poi si vedrà. Sicuramente le riprese inizieranno a settembre..”.



