Francesca Cipriani lascia GF VIP?/ Video: crisi isterica dopo sorpresa del fidanzato

Francesca Cipriani vuole abbandonare il Grande Fratello VIP. “Alfonso io voglio lasciare la casa. Io non me la sento di andare avanti…”, dice tra le lacrime dopo il saluto di Alessandro. Ha appena ricevuto una bellissima sorpresa da parte del fidanzato, ma l’effetto nostalgia sembra aver preso il sopravvento. “No, no, no. Non ti abbandono. Non mi lasciare….”, implora una Francesca disperata. Tutti i concorrenti le si stringono intorno per tranquillizzarla, ma lei non ne vuole proprio sapere.

Quando viene ripristinato il collegamento, Alfonso Signorini le chiede come si sente ora che anche Giucas si è messo all’opera con l’ipnosi per aiutarla. “Volevo lasciare la casa ma mi hanno fermato, si sono messi davanti alla porta”, spiega una Cipriani ancora scossa e desolata. Alfonso Signorini cerca di sottolineare il lato positivo della sorpresa e di tutto ciò che la attende fuori dalla casa: “avrete una vita da passare insieme, dovresti apprezzare la sorpresa che ti abbiamo fatto”.

