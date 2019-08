Francesca Cipriani nuda su Instagram / Video choc e buongiorno rovente ai fan

Francesca Cipriani nuda su Instagram o quasi. La showgirl ha sfoggiato un seno vertiginoso nel filmato postato sul proprio account ufficiale, mandando in visibilio i fan. Dalle vacanze trascorse nella meravigliosa Sardegna, Francesca Cipriani ha salutato i follower di Instagram senza il pezzo di sopra del costume. Così nel video postato sui social è possibile ammirarla mentre il vento le spettina i capelli, con il décolleté in vista, coperto solo dalle sue braccia che hanno sventato la censura sui social. Il video di Francesca ha inevitabilmente scatenato i commenti sul proprio profilo, con tantissimi apprezzamenti e anche qualche critica. Il pubblico maschile, in linea generale, sembra aver apprezzato la sua bellezza “acqua e sapone”. Infatti Francesca Cipriani si mostra probabilmente appena sveglia e quindi senza trucco. “Sei sempre più bella”, le scrivono i fan di sempre. Qualcuno invece sostiene che di naturale ci sia ben poco: “Come si fa a dire bellezza naturale se questa ragazza è tutta rifatta?”. Domanda lecita nel polverone sollevato da Francesca con il suo video ad alto tasso erotico. Anche se qualcuno, nel video choc postato su Instgram, intravede un po’ di magia: “Sei una principessa Francesca, ragazza stupenda con bel viso e occhi stupendi”.

Visualizza questo post su Instagram ℬ𝓊𝑜𝓃𝑔𝒾𝑜𝓇𝓃𝑜 𝒮𝒶𝓇𝒹𝑒𝑔𝓃𝒶 ❃ #nomakeup #nofilter #nobra Un post condiviso da Francesca Cipriani D’Altorio (@francescaciprianiofficial) in data: 24 Ago 2019 alle ore 3:49 PDT

Francesca Cipriani, un’estate rovente per l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi

Francesca Cipriani non è nuova a foto decisamente spinte sui social. L’esuberante ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha abituato i follower a scatti notoriamente provocanti e piuttosto osè. Nei giorni scorsi ad esempio la showgirl si era mostrata in piscina con una maglietta bagnata, quasi trasparente, che non lasciava molto spazio alla fantasia. Roba da stropicciarsi gli occhi per chi la segue assiduamente sui social, dove Francesca si conferma sempre molto attiva e presente. Grazie alle sue forme esplosive ha alimentato l’attenzione mediatica su di sè, ci aspettiamo quindi una nuova stagione televisiva ricca di ospitate per la Cipriani. I suoi fan non vedono l’ora di vederla all’opera in qualche nuovo reality o come opinionista nelle classiche trasmissioni di intrattenimento firmate Mediaset. La nuova stagione, ormai, è alle porte. Vedremo cosa combinerà l’esuberante Francesca Cipriani. Il suo 1,1 milione di follower è pronta a seguirla ovunque, chissà che non ci siano delle novità interessanti all’orizzonte per la soubrette.



