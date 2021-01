Francesca Cipriani, nuovo fidanzato?/ “Sono single, ma Can Yaman mi ha fulminata…”

Francesca Cipriani torna al fianco di Andrea Pucci per la seconda edizione de “La Pupa e il Secchione e viceversa”, in onda da questa sera, giovedì 21 gennaio, su Italia. Nei giorni scorsi Francesca Cipriani ha risposto alle domande dei follower con delle storie su Instagram, parlando anche della sua vita privata: “Ad oggi single. Ammetto di aver qualcuno di interessato a me. Sto aspettando l’uomo che mi desideri e che mi conquisti facendosi avanti, chiedendomi di uscire, di conoscermi, di frequentarmi”. L’esplosiva showgirl ha ammesso di essere molto esigente nelle relazioni: “Amo molto essere corteggiata all’antica . Non sono affatto facile, lo so, ho delle esigenze ma per me l’amore è essere completa. E l’uomo deve fare inizialmente la sua parte per riempirmi di attenzioni”. Troverà un fidanzato all’altezza delle sue aspettative?

Francesca Cipriani: nuovo fidanzato? Nel suo cuore c’è Can Yaman

Al momento Francesca Cipriani è single, ma in passato ha avuto una storia di sei anni con un ragazzo di nome Simone. Qualche mese fa Francesca ha ammesso di essersi infatuata di Can Yaman, il noto attore turco che al momento sembra avere un flirt con Diletta Leotta. “Mi piace Can Yaman, è molto bello anche dal vivo, è molto alto, ci siamo conosciuti dietro le quinte di Live, abbiamo chiacchierato e ci siamo conosciuti, siamo stati un’oretta a parlare. Eravamo rimasti che ci dovevamo rivedere ma il blocco poi ha lasciato tutto in sospeso”, ha detto la Cipriani in un’intervista a RTL 102.5, ricordando il loro incontro dietro le quinte di Live – Non è la d’Urso. E ha aggiunto: “Mi ha fulminata con uno sguardo. Gli scrivo e non mi risponde. Piango tutti i giorni per lui. In amore sono sfortunata. Mi cercava con lo sguardo, gli ho chiesto di andare a cena. Mi ha detto ok. Poi nulla”.



