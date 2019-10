Francesca Cipriani, sondaggio hot a Pomeriggio 5/ “Zucchine e fiki fiki”: la d’Urso..

“Anch’io cerco ancora l’amore, ma qui tra le zucche e le zucchine ancora non lo trovo”: inizia così il particolare servizio di Francesca Cipriani a Pomeriggio 5. Barbara d’Urso l’ha infatti spedita al mercato per fare un sondaggio sull’amore, ma la partenza lascia subito la conduttrice basita. “Ma che hai fatto un doppio senso?” dice, sbigottita. “Ah, ma dici la zucca di Halloween!” stempera poi. La parola torna alla Cipriani che cerca di fare una domanda ad una signora che però le sfugge. Lei non si arrende, la ferma e la tira a sé, poi le domanda: “Signora siamo solo io e lei, non ci guarda nessuno. Mi dica, l’ha mai fatto dietro al bancone? Magari quando aveva chiuso le tapparelle, era da sola…” domanda che non trova risposta ma che trova ancora lo stupore della D’Urso.

Francesca Cipriani, domande scottanti in diretta a Pomeriggio 5

Barbara d’Urso interviene, mentre risate e sorrisi maliziosi si stagliano sui volti dei presenti. “Ma non era questo il sondaggio che dovevi fare però, lascia stare la povera signora!” ammette la conduttrice di Pomeriggio 5. Francesca Cipriani allora lascia stare la signora e si rivolge all’uomo al suo fianco: “Da quanto tempo lei non fa fiki fiki?” e ancora risate in studio. La D’Urso cerca di deviare un po’ il discorso ma senza riuscirci, mentre l’uomo stavolta risponde alla domanda della Cipriani e ammette che è una settimana che non lo fa. “Ah vedi, un uomo italiano…” commenta la conduttrice di Pomeriggio 5 mentre saluta, successivamente, la sua esuberante inviata Francesca Cipriani. (Clicca qui per il video)

