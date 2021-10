Francesca Cipriani, spry su Giucas in diretta/ Video, ridotto così: capelli rossi e…

Francesca Cipriani ancora protagonista al Grande Fratello VIP. Dopo la tinta venuta male, la spumeggiante gieffina se la prende con colui che poche ore prima l’aveva stuzzicata: Giucas. Così, durante la diretta, Francesca si impossessa di uno spry trovato in confessionale e con la complicità degli autori e del freeze punta il famoso illusionista per colorare i suoi capelli di arancione.

Francesca Cipriani, tinta sbagliata al Grande Fratello Vip/ Intervento in diretta?

Il tutto davanti allo sguardo incredulo degli altri coinquilini, che scoppiano a ridere. Giucas ovviamente è in preda al panico e resiste a stento. Quando viene interrotto il freeze inizia a battagliare con una divertita Cipriani, che urla come nelle sue serate migliori.

Francesca Cipriani, spry sui capelli di Giucas: il video

Puntualissimo arriva Alex Belli, che come sempre prova a placare gli animi. Ma le urla e la litigata tra Cipriani e Giucas continua, con lui che resta sbigottito quando si vede col nuovo look. “Ho impiegato tutto il giorno per farmi i capelli”, dice durante la puntata serale del Grande Fratello VIP. Alfonso Signorini, in collegamento da studio, non smette di ridere. Francesca Cipriani, dentro la casa, pure. Il povero Giucas ne esce con un nuovo stile, decisamente a tema Halloween.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi/ Tra loro c'è lo zampino di Fabrizio Corona?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

LEGGI ANCHE:

Francesca Cipriani, "Alessandro Rossi vuole sposarmi"/ Matrimonio dopo il GF Vip?

© RIPRODUZIONE RISERVATA