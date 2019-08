Francesca Cipriani, “un due tre stella” hot/ Scoppia la polemica “Vergognati”, lei..

Francesca Cipriani ci ricasca. La prorompente showgirl torna a scatenare le critiche del web a causa di una foto particolarmente hot pubblicata sul suo profilo Instagram. La Cipriani emula un famosissimo gioco per bambini, “1,2,3 stella!”, come lei stessa cita tra i suoi hashtag, per poi chiedere ai follower “ve lo ricordate questo gioco?” Nella foto, Francesca è di spalle e indossa solo il minuscolo slip del costume. Francesca mostra dunque, fiera, tutte le sue forme, scatenando tantissimi apprezzamenti ma anche molte critiche. Colpa non solo dell’ennesimo scatto trovato “di cattivo gusto” ma anche di un’associazione – quella del gioco per bambini al suo scatto – che pare essere inappropriata. Ed ecco, infatti, che sotto la foto si svolge l’ennesima polemica.

Francesca Cipriani replica alle critiche

Ecco alcuni commenti che hanno poi suscitato la replica di Francesca Cipriani. “Ti ho anche difesa…spesso, perché a me sei simpatica.. – esordisce un’utente, che poi aggiunge – nel senso che non ti ho mai guardata per l apparenza “esplosiva “però stai diventando di cattivo gusto”. Poi c’è chi nota “Solo foto porno …sempre…sempre….buon gusto mai?”, e ancora “Cosa rappresenta questa foto??? La tua intelligenza? Vai a lavorare che è meglio, cosa pensa la tua famiglia delle tue pose insulse?”, e chi trova l’associazione spiacevole “Hashtag infanzia e bambini? Ma non te vergogni?” Francesca Cipriani ha però deciso di replicare e, tra le storie di Instagram, scrive: “Comunque i migliori/le migliori sono sempre quelle che ti lasciano un commento offensivo, gli rispondi e lo cancellano o iniziano a fare i lecchini”.





