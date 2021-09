Francesca Cipriani urla di panico sull’altalena/ “Fammi scendere! ci scappa il morto”

Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip 2021 fa il suo ingresso in un modo davvero alternativo. Per le il Grande Fratello Vip ha un’idea davvero originale: farla entrare nella casa a bordo di un’altalena. La Cipriani accetta, ma poco dopo comincia ad urlare: “basta, ma perchè Alfonso? Ho paura”. Momenti di panico per la ex concorrente del Grande Fratello che urlando dice: “è troppo alto, mi gira la testa, fatemi scendere….”. Dallo studio Alfonso Signorini invita a farla scendere: “piano piano scendiamo”. Intanto in studio la Bruganelli ride per il siparietto paragonando la Cipriani ad un cocorito.

FRANCESCA CIPRIANI AL GRANDE FRATELLO VIP 2021/ Goria ci prova in passerella

Se la Bruganelli se la ride, la Cipriani sull’altalena va nel panico e comincia ad urlare: “ho paura Alfonso, soffro di vertigini”. Signorini allora fa scendere un pò l’altalena, ma per la Cipriani c’è ancora da attendere prima di entrare nella casa di Cinecittà.

LEGGI ANCHE:

Grande Fratello Vip 6/ Anticipazioni e News: show di Francesca Cipriani?

© RIPRODUZIONE RISERVATA