Francesca Cipriani Vs Valeria Marini/ “Non è amica delle donne! Un mese fa mi ha…”

Valeria Marini è finita al centro di un acceso scontro con Antonella Elia nella Casa del Grande Fratello Vip, ma di lei si parla anche nello studio di Pomeriggio 5. A lanciarle nuove accuse è Francesca Cipriani che porta a galla nel salotto di Barbara D’Urso un episodio capitato circa un mese fa. “Valeria Marini non è così amica delle donne. – esordisce la Cipriani, che così spiega – Ti racconto una cosa che è accaduta a me: un mese fa eravamo ad un evento a Napoli e lei non è scesa dalla macchina fino a quando io non sono andata via e non ha voluto fare le foto con me, lo ha detto a tutti quanti. Io ci sono rimasta male.” ammette. La D’Urso è abbastanza incredula, anche perché ricorda che Valeria e Francesca si sono riappacificate prima all’Isola dei Famosi, poi proprio nel suo studio qualche tempo fa.

Francesca Cipriani, nuove accuse a Valeria Marini a Pomeriggio 5

La pace tra Valeria Marini e Francesca Cipriani è stata dunque una farsa? Stando a quando svela l’ex Pupa, almeno da parte della Marini sarebbe così. Francesca infatti continua a spiegare che: “Ho chiesto anche all’organizzatore ma lei è rimasta in macchina fino a quando io non sono andata via e quando è scesa poi ci siamo incrociate perché io stavo uscendo, lei non mi ha salutata, nonostante io gli sia passata a pochi centimetri dal volto” – e ancora “e non ha voluto fare le foto, perché i fotografi volevano farci delle foto insieme ma lei non voleva essere fotografata con me”. Un’ostilità che, dunque, non sarebbe stata superata da parte di Valeria Marini che potrebbe tuttavia replicare presto a queste nuove accuse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA